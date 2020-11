Einladung zum virtuellen Pressegespräch: Aufrechterhaltung der Krebsvorsorge und -versorgung trotz Covid-19

Wien (OTS) - Wie bereits im Frühjahr besteht die Gefahr, dass die Covid-Pandemie die Krebsversorgung in Österreich negativ beeinflusst. Dabei haben Vorsorgeuntersuchungen einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der Krebssterblichkeit geleistet, machen innovative Therapien ein Leben mit Krebs möglich und erhöhen sie auch die Lebensqualität von PatientInnen und deren Angehörigen.



Es gilt, diese Erfolge nicht zu schmälern und zu verhindern, dass es in den nächsten Monaten nicht zusätzlich zu einem Kollaps in der Krebsversorgung kommt. Wesentlich dafür sind der uneingeschränkte Zugang zu Screening- und Vorsorgeprogrammen sowie eine reibungslose Versorgung von Patienten. Doch wie lassen sich diese sicherstellen?

Ihre Gesprächspartner sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Prim. Univ.-Prof. Dr. Richard GREIL | Vorstand Universitätsklinik für Innere Medizin III, SALK – PMU (angefragt)

| Vorstand Universitätsklinik für Innere Medizin III, SALK – PMU (angefragt) Mag. Alexander HERZOG | Generalsekretär der PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

| Generalsekretär der PHARMIG – Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs Univ.-Prof. Dr. Christian MARTH | Leiter der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, MedUni Innsbruck

| Leiter der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, MedUni Innsbruck RepräsentantIn der Österreichischen Krebshilfe für die Patientenperspektive (angefragt)

Datum: Montag, 16. November 2020

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zrdEaCFJTQadPO_iuIYk_w

Gemeinsam mit WEKA Industrie Medien stellen wir Ihnen dieses Pressegespräch via Webcast zur Verfügung. Die Vorträge werden voraussichtlich mit Präsentationsfolien unterstützt. Sie sind herzlich eingeladen, während des Pressegespräches Ihre Fragen zum oben genannten Themenkreis einzubringen. Sie können dies mittels Chat-Funktion oder Hand heben-Funktion im Zuge der Veranstaltung tun. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Hier können Sie sich ab sofort für die Pressekonferenz registrieren:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zrdEaCFJTQadPO_iuIYk_w

Rückfragen & Kontakt:

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Peter Richter, BA MA MBA

Head of Communications & PR

01/40 60 290-20

peter.richter @ pharmig.at

www.pharmig.at