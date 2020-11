OeKB mit ASRA-Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

1. Platz in der Kategorie "Große Unternehmen und Organisationen" geht erneut an die OeKB

Wien (OTS) - Im Rahmen einer feierlichen Gala, die dieses Jahr Corona-bedingt virtuell über die Bühne gehen musste, wurden gestern Abend zum 21. Mal die Austrian Sustainability Reporting Awards (ASRA) der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder vergeben. Die OeKB wurde – wie bereits 2019 – mit dem 1. Platz in der Kategorie "Große Unternehmen und Organisationen" ausgezeichnet. Die OeKB ist seit 2001 nach dem Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) zertifiziert und veröffentlicht seit 2003 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.

"Der ASRA-Award bestätigt einmal mehr, dass wir mit unserer Arbeit im Sinne der Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg und genau am Puls der Zeit sind. Gerade jetzt, während der COVID-19-Pandemie, die uns wohl noch für längere Zeit begleiten wird, ist es besonders wichtig, Nachhaltigkeit und Wirtschaft als gemeinsames Thema zu sehen und entsprechend zu handeln. Die OeKB entwickelt innovative Finanzierungslösungen und Produkte, die beide Aspekte langfristig abdecken", sagt Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services verantwortlich.

"Ich freue mich sehr, dass wir auch heuer wieder eine Top-Platzierung erreicht haben. Sie zeigt, dass Nachhaltigkeit längst zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Kerngeschäfts der OeKB geworden ist. Dieses Selbstverständnis gilt für unsere Beziehungen mit Kunden, Partnern und Stakeholdern ebenso wie für die interne Zusammenarbeit. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht auf das bisher Erreichte verlassen. Nachhaltigkeit erfordert ein ständiges Weiterentwickeln von Prozessen und Standards zur weiteren Verbesserung unserer Aktivitäten", ergänzt Angelika Sommer-Hemetsberger, im Vorstand der OeKB für Kapitalmarktaktivitäten zuständig.

Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit

Der ASRA 2020 wurde am Abend des 5. November 2020 im Rahmen einer virtuellen Gala in drei verschiedenen Kategorien vergeben. Mit dem Award wurden jene Unternehmen ausgezeichnet, die für das Geschäftsjahr 2019 in vorbildlicher Weise den steigenden Anforderungen an die nichtfinanzielle Berichterstattung gerecht wurden. Der Preis wurde von der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Kooperation mit dem Institut österreichischer Wirtschaftsprüfer, dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, der Industriellenvereinigung, der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, respACT – austrian business council for sustainable development, dem Umweltbundesamt, der Wirtschaftskammer Österreich und dem Aktienforum verliehen.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

