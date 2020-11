FPÖ – Hafenecker: „Verkehrsministerin Gewessler hat noch keinen einzigen Vertrag für 1-2-3-Ticket unterzeichnet!“

Anfragebeantwortung legt völlige Inkompetenz der „Pop-up-Ministerin“ offen

Wien (OTS) - „Das von der grünen Verkehrsministerin Gewessler - gefühlt nun schon tausendmal für 2021 - angekündigte 1-2-3-Ticket wurde von Schwarz und Grün offenbar nun endgültig in die Tonne geworfen. Auch wird das Ticket mit keiner einzigen Silbe im Budgetvoranschlag erwähnt. Diesen Umstand gibt die grüne Ministerin sogar in der aktuellen Beantwortung meiner Anfrage zu, ‚dass bis dato auch noch kein einziger Vertrag für die Einführung dieses für alle Verkehrsmittel im Bundesgebiet gültigen Jahrestickets unterzeichnet wurde‘. Mit diesem Offenbarungseid geballter Inkompetenz bestätigt Gewessler wieder einmal ihr Dasein als reine ‚Ankündigungs- und Pop-up-Ministerin‘ im Verkehrsressort zum Leidwesen des öffentlichen Verkehrs und der Pendler“, kritisierte heute FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Das einzige, was die Verkehrsministerin bisher zusammengebracht hat, war die Abschaffung der von ihrem freiheitlichen Vorgänger Norbert Hofer eingeführten erfolgreichen Tempo 140-Teststrecken, die werbetechnische Kaperung des ebenfalls noch von diesem initiierten ÖBB-Rahmenplans mit Rekordinvestitionen in den Ausbau des Schienennetzes und Autofahrerschikanen am laufenden Band. Die ebenso gescheiterte Corona-Ampel hat wenigstens vier verschiedene Farben, gäbe es eine Ampel für die verkehrspolitische Zukunft Österreichs, so stünde diese unter Ressortchefin Gewessler als wandelnde Fehlbesetzung mittlerweile auf Knallrot!“, betonte Hafenecker.

