oekostrom AG: Agnes Zauner am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Agnes Zauner bei „Freitag in der Arena“, dem neuen Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Agnes Zauner ist politische Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000. Sie spricht mit Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg über Klimaschutz, das Pfandsystem in Österreich und darüber, wie man in schwierigen Zeiten OptimistIn bleibt.

Zauner: „Wir haben nur noch 10 Jahre Zeit die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Dafür arbeiten wir - für eine richtig leiwande Zukunft.“ Ihr Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen auch in Sachen Klimaschutz: „Es ist wichtig, wählen zu gehen und das Demonstrationsrecht zu nutzen. Genauso wichtig ist es, mit anderen Leuten über Klimaschutz-Themen zu sprechen. So können Prozesse für die Zukunftsgestaltung angestoßen werden. Wenn finanziell möglich, ist auch die Unterstützung von Organisationen und Initiativen ein großer Beitrag zum Klimaschutz.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie in diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 20. November 2020. Zu Gast ist Oliver Schnetzer, Klimaaktivist, zum Thema „Ehrenamt für’s Klima“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Die oekostrom AG ist Produzentin und Anbieterin von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und setzt sich aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung bei Wärme und Mobilität ein. 1999 aus der Anti-Atombewegung heraus gegründet ist das Unternehmen heute der größte unabhängige Energiedienstleister in Österreich.

100 % unabhängig – 100 % zukunftsfähig – 100 % aus Österreich

Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: 0676-75 45 995

www.oekostrom.at