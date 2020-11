ORF verschiebt Ausstrahlung der Verfilmung von Ferdinand von Schirachs „Gott“

Wien (OTS) - Der ORF hat nach einer Entscheidung von Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner seine Partner der Eurovisionsproduktion „Gott“ von Ferdinand von Schirach darüber informiert, diese nicht zum geplanten gemeinsamen Termin am Montag, dem 23. November 2020 (20.15 Uhr, ORF 2), auszustrahlen, sondern auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Das von Programmdirektorin Kathrin Zechner verfasste Schreiben führt die besonders herausfordernde Situation, die auf das nach dem Terror in Wien noch in Staatstrauer befindliche Österreich in den kommenden Tagen und Wochen zukommt, ins Treffen. „Diese geballte gesellschaftliche Belastung verunmöglicht jenen Diskussionsraum, den dieses besonders wichtige Thema verdient und braucht“, so Zechner. Die Einschätzung stütze sich auf die professionelle Expertise aus den Krisenstäben des Landes.

Das Ersatzprogramm für den Sendeplatz wird ebenso zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wie der neuen Sendetermin der Produktion „Gott“ der MOOVIE in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem rbb für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF und Constantin Film – gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg und den FilmFernsehFonds Bayern.

