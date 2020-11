ÖVP-Mandl nach Thaci-Rücktritt: "Stabilität jetzt oberstes Gebot"

Rücktritt konsequent und folgerichtig - Kosovaren verdienen europapolitische Arbeit statt politischer Rivalitäten

Brüssel (OTS) - "Es ist konsequent und folgerichtig, dass Hashim Thaci nach der Bestätigung der Anklage gegen ihn als Präsident der Republik Kosovo zurückgetreten ist. Dem Recht muss Genüge getan werden und alle Kriegsverbrechen gehören restlos aufgeklärt", erklärt Lukas Mandl, Außenpolitik- und Sicherheitssprecher der ÖVP sowie Kosovo-Beauftragter der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, zum heutigen Rücktritt Thacis nach der Bestätigung der Anklage vor dem Kosovo-Tribunal in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen.

"Für die Bürgerinnen und Bürger des Kosovo ist jetzt entscheidend, dass die Situation von den politisch handelnden Akteuren nicht zur Verursachung neuer Instabilität ausgenützt wird. Vielmehr sind die Regierung und das Parlament der Republik Kosovo jetzt in der Verantwortung, für Stabilität zu sorgen, eine geordnete und möglichst breit getragene Wahl eines neuen Staatspräsidenten zu organisieren und in Parlament und Regierung den Reformweg fortzusetzen. Die Bürgerinnen und Bürger der Republik Kosovo verdienen eine politische Elite, die auf die europäische Integration hinarbeitet, statt Rivalitäten zu kultivieren und Kontroversen zu suchen", formuliert Mandl seine "dringende Empfehlung" an die Offiziellen im Kosovo.

"Selbstverständlich ist innerhalb der EU täglich daran zu arbeiten, dass die EU ihre Versprechen einhält und den Weg für eine gute Entwicklung freimacht", schließt Mandl. (Schluss)

