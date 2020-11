2,8 Millionen sahen lange US-Wahlnacht im ORF

25 Stunden Live-Berichterstattung in ORF 2 seit 2. November

Wien (OTS) - Es war eine besonders lange US-Wahlnacht im ORF-Fernsehen und sie ist, zumindest was das offizielle Ergebnis betrifft, noch nicht vorbei. Fest steht aber schon jetzt: Das Interesse an der mehr als zwölfstündigen Nonstop-Live-Berichterstattung des ORF, die sich dabei auch mit den aktuellen Entwicklungen rund um den Terroranschlag in Wien beschäftigte, war groß: Insgesamt 2,814 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) ließen sich ab Dienstag, dem 3. November 2020, um 22.00 Uhr die umfassende Berichterstattung in ORF 2 nicht entgehen, das sind 37 Prozent der heimischen TV-Haushalte ab 12 Jahren.

Den Topwert erreichte dabei die „ZIB Spezial“ am 4. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit 749.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 21 Prozent Marktanteil, gefolgt von der „ZIB 2 Spezial“ am 3. November um 23.00 Uhr 623.000 bei 34 Prozent Marktanteil. Die Wahlnacht in ORF 2 von 23.00 Uhr (ab dieser Uhrzeit ausschließlich zur US-Wahl) bis 10.15 Uhr von 3. auf 4. November sahen im Schnitt 220.000 bei 33 Prozent Marktanteil.

Mit der Berichterstattung zum Terroranschlag in Wien und der Wahl in den USA berichtete die ORF-TV-Information von 2. November bis gestern Vormittag rund 25 Stunden live aus dem Newsroom.

Weiter geht es mit der Berichterstattung zur US-Wahl heute, am 5. November, mit den aktuellen „ZIB“-und Info-Sendungen. Für Hochglanz-Bilder aus den USA sorgt um 20.15 Uhr in ORF 2 das „Universum: Big Bend – Amerikas wildeste Grenze“.

Starke Nutzung der US-Wahl-Packages auf ORF.at, der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Trump oder Biden? Das wollten auch die Online- und Teletext-Userinnen und User unbedingt wissen.

So erzielte das umfangreiche ORF.at-Angebot in der Wahlnacht und am Tag danach, das von einem Sonderchannel und dynamischen Ergebnis-Teil zum Ausgang der Wahl in den einzelnen Bundesstaaten bis zu einem interaktiven Live-Ticker sowie umfassenden Storys und Analysen reichte, mit insgesamt rund 6,2 Mio. Page Impressions (Seitenaufrufe) ein sehr hohes Publikumnsinteresse.

Auch die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Wahlnacht und der Wahlsendungen am Tag danach auf der ORF-TVthek sowie die Streamings auf news.ORF.at und anderen ORF.at-Seiten wurden im Web und via Apps in Österreich mit insgesamt 275.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 629.000 Bruttoviews (Videostarts) und einem Gesamtnutzungsvolumen von 9,1 Millionen Minuten stark frequentiert.

Das Info-Package des ORF TELETEXT mit aktuellen Storys, laufend publizierten Ergebnissen, Reaktionen und Analysen wurde ebenfalls sehr intensiv genutzt.

