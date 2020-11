Eder-Gitschthaler: Unser Herz schlägt weiter für Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt

Bundesrat gedenkt der Opfer des Attentats in der Wiener Innenstadt

Wien (PK) - In einer Schweigeminute gedachte heute der Bundesrat der Opfer des Attentats in der Wiener Innenstadt am Beginn seiner Sitzung. In einer Ansprache brachte Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler ihr tiefes Mitgefühl für die Hinterbliebenen der Opfer zum Ausdruck. "Wir alle sind geschockt von diesem feigen Attentat und davon, dass der Terror nun auch nach Österreich gekommen ist. Wir werden aber nicht nachgeben, wir werden unsere Ängste beherrschen, unseren Zorn hintanhalten und unsere Verunsicherung wird der Gewissheit weichen, dass wir im gemeinsamen Zusammenhalt dem Terror die Stirn bieten werden. Unsere Werte stehen nicht zur Diskussion. Wir werden unsere freie Gesellschaft mit allen Kräften verteidigen", so die Bundesratspräsidentin.

Ihr besonderer Dank gelte den Einsatzkräften von Polizei, Rettung, Bundesheer und Feuerwehr und allen anderen, die im Einsatz für die Gemeinschaft ihren Mut unter Beweis gestellt haben. Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die jene Menschen, die die Innenstadt nicht verlassen konnten, bei sich aufgenommen haben oder sich um jene gekümmert haben, die in diese schrecklichen Ereignisse hineingezogen wurden.

Denn genau das sei es, was Österreich auszeichne. Beherzte und tapfere Menschen, die im Einsatz für unsere Gemeinschaft Engagement, Mut und ein Herz für das Gemeinsame zeigen. Diese Menschen hätten dazu beigetragen, unsere Demokratie und die Grundwerte des friedlichen Zusammenlebens in Österreich zu verteidigen.

"Dieser Angriff auf unsere Grundwerte muss uns aufrütteln und sensibel machen, aber wir werden uns nicht einschüchtern lassen", rief Eder-Gitschthaler zu einem gemeinsamen Bekenntnis in der Länderkammer auf. Corona sei die eine große Herausforderung dieser Tage, die andere der Kampf gegen den Terror und die Destabilisierung der Demokratie. "Unser Herz für die Gemeinsamkeit werden wir uns bewahren, es schlägt weiter für Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt", so die Bundesratspräsidentin. (Fortsetzung Bundesrat) keg

