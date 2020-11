FPÖ – Schrangl: Kein Platz für Terroristen in Sozialwohnungen

Terroristische Straftaten müssen zu Delogierung führen

Wien (OTS) - „Der grauenvolle Terror in Wien offenbart enorme Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft. Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehörigen - unsere Verantwortung ganz Österreich“, meldete sich FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl zu Wort.

Der Attentäter lebte nach Medienberichten in einer günstigen Sozialwohnung in Wien-Donaustadt. „Menschen, die in unserem Land Terror verbreiten, haben insbesondere auch in Sozialwohnungen keinen Platz“, forderte Schrangl die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Delogierung wegen terroristischer Straftaten rechtskräftig verurteilter Personen - insbesondere aus dem sozialen Wohnbau.

„Terroristische Straftaten müssen ein mietrechtlicher Kündigungstatbestand werden. Es ist niemandem in Österreich zumutbar, mit Terroristen unter einem Dach leben zu müssen“, betonte Schrangl und kündigte entsprechende Initiativen im Parlament an.

