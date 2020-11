ÖIF: Aktuelle COVID-19-Informationen in 17 Sprachen verfügbar

Integrationszentren geöffnet, Deutschkurse finden unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen weiterhin statt

Auf www.integrationsfonds.at/coronainfo bündelt der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) Informationen und Sicherheitsmaßnahmen zur Corona-Pandemie. Auf der Website stehen die wichtigsten Informationen in 17 Sprachen zur Verfügung und werden laufend aktualisiert. So wird sichergestellt, dass auch Flüchtlinge und Zuwander/innen mit geringen Deutschkenntnissen über aktuelle Maßnahmen und Regeln informiert werden. Der ÖIF hat zudem bereits im Frühjahr eine Corona-Hotline eingerichtet, um Migrant/innen bei Fragen zu COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen zu informieren – die Hotline ist unter +43 1/715 10 51 263 verfügbar.

Integrationsangebote unter Corona-Sicherheitsvorkehrungen

Aktuell können in den neun ÖIF-Integrationszentren alle gesetzlich vorgeschriebenen Integrationsmaßnahmen unter der Einhaltung strenger Sicherheits- und Hygienevorgaben besucht werden, Integrationsberatungen werden mit Terminvergaben durchgeführt. Vom ÖIF finanzierte Deutschkurse finden entsprechend der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen unter den entsprechenden Vorkehrungen weiterhin bei Kursträgern in ganz Österreich statt.

ÖIF Sprachportal und Online-Deutschkurse: Selbständig von Zuhause aus Deutsch lernen

Die Online-Lernplattform sprachportal.at des ÖIF bündelt als größte kostenlose Deutschlern-Plattform im deutschsprachigen Raum vielfältige Lernmaterialien. Neben Onlineübungen, Arbeitsblättern und Hörübungen stehen das Unterrichtsmagazin „Deutsch lernen“, Materialien zur frühen sprachlichen Förderung von Kindern sowie Lernpodcasts und Videos zur Verfügung und unterstützen so Deutschlernende unterschiedlicher Sprachniveaus. Seit dem Frühjahr 2020 werden über das Sprachportal auch täglich kostenlose Onlinedeutschkurse für die Sprachniveaus A1 bis B1 angeboten. Auch Modelltests und Übungstestsätze zur Prüfungsvorbereitung finden sich auf dem ÖIF-Sprachportal. Die ÖIF-App „Meine Integration in Österreich“ unterstützt anhand realer Prüfungsfragen und -simulationen bei der Vorbereitung auf die ÖIF-Prüfungen. Die Inhalte der App sind auf Arabisch, Farsi, Paschtu und Englisch abrufbar, in der deutschen Fassung ist zudem eine Vorlesefunktion verfügbar. Weitere Informationen zur kostenlosen App finden Sie unter integrationsfonds.at/app.

