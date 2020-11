Budget/WIFO-Prognose – SPÖ verlangt von Blümel Lockdown-Update in Budget 2021

"Blümels Budget wird nicht halten" – Budget in der Krise muss Einkommen sichern, Arbeitsplätze und Betriebe retten und öffentliche Investitionen massiv ausweiten

Wien (OTS/SK) - Das WIFO hat heute eine neue Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung für das laufende und die kommenden Jahre vorgelegt. Das Update war notwendig, um die Auswirkungen des neuerlichen Lockdowns in den Prognosen abzubilden. Daraus muss jetzt auch das Update in den Budgetgesetzen (Bundesfinanzgesetz, Bundesfinanzrahmengesetz, Budgetbegleitgesetz) folgen, fordert die SPÖ. SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer hat schon bei der ersten Lesung zum Budget am 15. Oktober im Nationalrat gesagt, dass Blümels Budget nicht halten wird. Er erwartet jetzt von ÖVP-Finanzminister Blümel, dass dieser sofort ein Budget mit den richtigen wirtschaftlichen Kennzahlen vorlegt. Die Fehler, die Blümel im Mai gemacht hat, dürfen sich nicht wiederholen, sagt Krainer. ****

Das WIFO rechnet in seiner neuen Prognose mit einem deutlich stärkeren Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020. So geht das WIFO im mittleren Szenario von einem BIP-Einbruch von 7,7 Prozent aus. Es kann aber noch schlimmer kommen. Gemäß dem Risikoszenario wird Österreich das Jahr mit einem BIP-Einbruch von 9,3 Prozent abschließen. Blümel hat für sein Budget ein Minus von 6,8 Prozent zugrunde gelegt.

Gravierende Auswirkungen wird es demnach auch für das Jahr 2021 geben. Anders als in Blümels Budget wird die wirtschaftliche Erholung sehr viel langsamer einsetzen. Im mittleren Szenario wird die Wirtschaft 2021 um 2,8 Prozent, im Risikoszenario gar nur um 0,4 Prozent wachsen. Blümel hat das Budget auf der Grundlage einer Wachstumserwartung von 4,4 Prozent gemacht.

Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Die neue Prognose rechnet im Risikoszenario über das Jahr 2021 mit 40 Prozent mehr Arbeitslosen als im Jahr 2019. Gegenüber den 363.287 Arbeitslosen 2019 wären das im Jahresdurchschnitt 2021 500.000 Arbeitslose (inklusive Schulungsteilnehmer).

Der SPÖ-Budgetsprecher bietet dem Finanzminister jede Unterstützung an, um bis zum für übernächste Woche geplanten Beschluss der Budgetgesetze "zu einem Budget zu kommen, das die wirtschaftliche Realität richtig abbildet – und die richtigen Schwerpunkte setzt, um zu verhindern, dass diese pessimistische Prognose eintritt".

Das Problem bei Blümels Budget sei freilich, "dass es nicht auf die wesentlichen Kennzahlen schaut", sagt Krainer. Das Krisenbudget müsse Beschäftigung, Investitionen, Einkommen und Wachstum im Mittelpunkt haben – das Budget der Regierung hält Krainer für mutlos. "Das ist eine schwache Reaktion auf die Krise. Mit diesem Budget steuert die Regierung die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt nicht aus der Krise, sondern in Richtung Risikoszenario", so der SPÖ-Budgetsprecher.

Die SPÖ hat in ihrem Konzept drei Schwerpunkte dafür ausgearbeitet, was ein Budget in der schwersten Krise der Zweiten Republik können muss. Es muss die Arbeitsplätze und Unternehmen retten; es muss die Einkommen, vor allem die kleinen und mittleren, sichern; und ein Krisenbudget muss massiv öffentliche Investitionen fördern, um die Ausfälle von privaten Unternehmen auszugleichen. (Schluss) wf/ls

