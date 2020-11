Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 6.11.: Die Weltwirtschaft im Zeichen der US-Wahl

Wien (OTS) - Esther Mitterstieler spricht mit Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, über die neue Weltwirtschaftsordnung - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 6. November um 9.42 Uhr in Ö1.

Amerika hat gewählt, die Wirtschaft auch. So sehr sich die Programme der beiden Widersacher Donald Trump und Joe Biden unterscheiden, wenn es etwa um Protektionismus geht, sind sich die beiden näher als der EU oder China. Anders dagegen im Klima- oder Steuerbereich. Wie sich die Weltwirtschaft und insbesondere Europa auch im Zeichen von Corona neu aufstellen kann, beschreibt Felbermayr in „Saldo“ ebenso wie die Bruchlinien künftiger US-amerikanischer Wirtschaftspolitik.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 501 01/18050

isabella.henke @ orf.at