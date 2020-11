Science-Industry Talk 2020: „Wissenschaft zum Leben erwecken“

[Online] Gespräch zwischen Wissenschaft und Industrie 2020

Klosterneuburg (OTS) - Krisenzeiten führen oft zu krassen Gegensätzen, die wichtige Dinge ans Licht bringen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie entscheidend es ist, dass weiterhin exzellente Wissenschaft betrieben wird, diese Wissenschaft aber auch zum Leben erweckt werden muss, damit sie auf die Gesellschaft als Ganzes wirkt.

Europa hat eine gute Erfolgsbilanz in der Ausübung von Wissenschaft, zeigt aber im Vergleich zu den USA eine viel schwächere Leistung, wenn es darum geht, die Ergebnisse der Wissenschaften in Patente und letztlich in Produkte, Dienstleistungen, Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Nutzen umzusetzen.

Das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen, ist das Ziel des Science-Industry Talks, einer Kooperation zwischen IST Austria und der Industriellenvereinigung Österreichs. Das erfolgreiche erste Jahr des IST Parks und die dort tätigen innovativen Unternehmen und ihre fruchtbare Zusammenarbeit mit dem IST Austria zeigen, wie Wissenschaft zum Leben erweckt wird.

Nach Begrüßungworten von Thomas A. Henzinger, Präsident des IST Austria, Georg Knill (tbc), Präsident der Industriellenvereinigung Österreich, und Bundesminister Heinz Faßmann (tbc), beleuchtet eine Keynote von Matthias Evers, Senior Partner bei McKinsey, die Bedeutung und die Herausforderungen des Technologietransfers in Europa, gefolgt von einer Podiumsdiskussion mit Dorothee von Laer, Gründerin von ViraTherapeutics, Erich Tauber, CEO und Mitbegründer der Themis Bioscience GmbH, und Ingrid Michelle Kelly Spillmann, Managerin für Technologietransfer am IST Austria. Eine digitale Kommunikationsplattform während und nach der Veranstaltung ermöglicht ein virtuelles Treffen und Networking zwischen allen Teilnehmenden.

Datum: 10. November 2020 | 18:00 - 19:30 Uhr

Standort: Online-Stream

Programm und Registrierung: www.ist.ac.at/sit20

Rückfragen & Kontakt:

IST Austria

Kathrin Pauser

Media Relations

+43-(0)676 7016752

kathrin.pauser @ ist.ac.at

www.ist.ac.at