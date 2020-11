FPÖ-Landbauer: BVT - „Bundesamt für Versagen und Tollpatschigkeit“

Nehammer trägt volle Verantwortung für tödliches Behördenversagen

St. Pölten (OTS) - „Seit Karl Nehammer ÖVP-Innenminister ist, steht die Abkürzung BVT nicht mehr für „Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung“, sondern für „Bundesamt für Versagen und Tollpatschigkeit“, kommentierte der freiheitliche Landespartei- und Klubobmann, Udo Landbauer, aus Niederösterreich, die Kette der missglückten Ermittlungen im Vorfeld des Attentates. „Ein einziger brutaler und erschütternder Terroranschlag hat gereicht um die Handlungsunfähigkeit des BVT in vollem Umfang aufzuzeigen“, zeigte sich Landbauer erschüttert.

Offenbar sei der damalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl goldrichtig gelegen, als er diese Chaostruppe durchlüften wollte. So richtig, dass die ÖVP die Notbremse gezogen habe und im Zuge des Strache-Abganges auch auf der Übergabe des Innenministeriums bestanden habe, erinnerte Landbauer. Seitdem habe sich dort nichts bewegt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, kritisierte Landbauer.

Offenbar beschränke sich die BVT-Truppe auf Voyeurismus und beobachte potentielle Terroristen lediglich, anstatt hart durchzugreifen, zeigte Landbauer Unverständnis für die Untätigkeit des Amtes im Vorfeld des Attentates. „Ein bereits einschlägig verurteilter IS-Sympathisant versucht Munition für eine vollautomatische Waffe zu kaufen, die in Österreich strengstens verboten ist. Die Behörden werden darüber informiert. Und machen nichts. Das ist erstaunlich“, so Landbauer. „Niemand stellt sich die Frage woher der Mann die Waffe hat, für die er Munition kaufen will. Niemandem fällt auf, dass dieser Mann gar keinen Waffe besitzen darf, aber offenbar dennoch eine hat und niemandem fällt auf, dass der Mann trotz Teilnahme an Deradikalisierungskursen offenbar weiterhin unter dem Einfluss von radikal predigenden Imamen einer Ottakringer Hinterhofmoschee steht“, fasste Landbauer das Versagen des Innenministeriums zusammen.

„Ich stelle mir ernsthaft die Frage, was man noch alles machen muss, bis das BVT endlich tätig wird. Müssen Terroristen vor ihren Anschlägen erst beim BVT anrufen und ihr Attentat amtlich anmelden?“, zeigte sich Landbauer fassungslos über dieses Behördenversagen, für das eindeutig der Innenminister verantwortlich zu machen ist. „Herr Nehammer, es reicht“, so Landbauer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

T:02742/9005 13703,

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at