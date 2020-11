Kinder- und Jugendorganisationen geeint gegen Terror und Hass

Statement der Bundesjugendvertretung und ihrer Mitgliedsorganisationen zum Anschlag in Wien

Wien (OTS) - Als Kinder- und Jugendorganisationen treten wir geeint für eine Gesellschaft ein, in der nicht Hass und Angst herrschen, sondern Frieden und Solidarität. Die schrecklichen Ereignisse in Wien haben einmal mehr gezeigt, wie viel Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt es in Notsituationen gibt. Diesen Zusammenhalt braucht es jetzt mehr denn je. Österreich ist ein Land der Vielfalt, dessen Gesellschaft von unterschiedlichen Weltanschauungen und Biografien geprägt ist. Die zerstörerischen Ziele des Terrors haben keine Chance, solange wir zusammenstehen und uns nicht zu kollektivem Hass verleiten lassen.

Gerade die Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wichtigen Beitrag zur Präventionsarbeit, indem sie junge Menschen begleitet und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Werten und Normen initiiert sowie interkulturelle Begegnungen und Beteiligung fördert. Kinder- und Jugendorganisationen setzen alles daran, Maßnahmen und Aktionen gegen Ausgrenzung, Gewaltbereitschaft und Rassismus zu stärken.

Mit über 50 Mitgliedsorganisationen vertritt die Bundesjugendvertretung österreichweit die Interessen und Anliegen junger Menschen, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund, ihrer Religion oder Herkunft. Diese vielfältige Zusammensetzung macht die Stärke der Arbeit für mehr als drei Millionen junger Menschen aus. Und so treten wir gemeinsam und entschieden gegen jegliche Form von Extremismus und Gewalt auf.

Die Konstruktion von Feindbildern, die Verbreitung von Hetze und Rassismus, der Angriff auf die unveräußerliche Würde und Rechte aller Menschen dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Tendenzen, die unsere Gesellschaft spalten wollen, weisen wir entschieden als demokratie- und menschenfeindlich zurück. Umso wichtiger ist es, Extremismus ernst zu nehmen und ihn in jeglicher Form klar zu benennen.

Die Bundesjugendvertretung und ihre Mitgliedsorganisationen appellieren für Solidarität und Zusammenhalt und stehen für eine friedliche und offene Gesellschaft ein.

In Solidarität an die Opfer vom 2. November 2020 gedenken die Bundesjugendvertretung und die Kinder- und Jugendorganisationen:

Aktion kritischer Schüler_innen, Austrian Players League, Bnei Akiva, boJA – bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit, Bund Europäischer Jugend Österreich, ESN – Erasmus Student Network, Evangelische Jugend Österreich, Grüne Jugend / Grüne Alternative Jugend Hashomer Hatzair Österreich, Junge ÖVP, JUNOS – Junge liberale NEOS, Jüdische Österreichische HochschülerInnen, Katholische Jugend Österreich, Katholische Jungschar Österreichs, Kolpingjugend Österreich, Landjugend Österreich, Mittelschüler-Kartell-Verband, Muslimische Jugend Österreich, Muslimische PfadfinderInnen und Pfadfinder, Naturfreundejugend Österreich, Österreichische Alpenvereinsjugend, Österreichische Blasmusikjugend, Österreichische Gewerkschaftsjugend, Österreichische HochschülerInnenschaft, Österreichische Jungarbeiterbewegung, Österreichisches Jugendrotkreuz, Österreichische Kinderfreunde / Rote Falken Österreich, Österreichische Kinderwelt, Österreichische Naturschutzjugend, Österreichische Trachtenjugend, Österreichischer Pfadfinderbund, Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich, Schülerunion Österreich, Sozialistische Jugend Österreich, Verein Jugend für eine geeinte Welt, Slowakische Volksgruppe, Volksgruppe der Roma

