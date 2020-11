„Wiener Herbst Camps“: Erfolgreicher erster Durchgang

„Wiener Winter Camps“ für die Semesterferien

Wien (OTS) - Ausflüge, Sport, Forschen und Experimentieren oder Zauberworkshops – die ersten „Wiener Herbst Camps“ hatten Wiener SchülerInnen einiges zu bieten: In der Zeit vom 27. Oktober bis 2. November wurde ihnen an 30 Schulstandorten ein hochwertiges Programm geboten.

„Eltern waren und sind gerade heuer mit großen Belastungen konfrontiert, deshalb wollten wir Kinder bis 14 Jahren auch in den Herbstferien ein spannendes Angebot machen und gleichzeitig Eltern entlasten“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Das positive Feedback zeigt, dass uns das gut gelungen ist. Knapp 1.500 Kinder haben an 30 Standorten an den Herbst Camps teilgenommen!“

Das Erfolgsmodell der Camps – im Sommer und nun auch im Herbst – wird in Wien jedenfalls weitergeführt: In Ausarbeitung ist gerade ein Winter-Angebot – die „Wiener Winter Camps“ in den Semesterferien. „Im Mittelpunkt steht dabei immer das Ziel, Kindern tolle Erlebnisse zu ermöglichen!“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Alle Infos unter www.ferieninwien.at. (Schluss)

