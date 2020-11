Savity Grow: Online-Vermögensverwaltung für junge Menschen ab 3.000 EUR

Savity bietet mit der neuen Anlagestrategie Savity Grow erstmals eine professionelle Vermögensverwaltung ab 3.000 EUR an. Optional dazu gibt es einen Sparplan ab 100 EUR.

Wien (OTS) - Für junge Menschen sind die Kapitalanforderungen professioneller Vermögensverwalter vielfach zu hoch. Auch treffen die Anlage­schwerpunkte traditioneller Angebote oft nicht die Lebensrealität und die individuellen Interessen von Studierenden oder erfolgreichen Berufseinsteigern. Mit der neuen Anlagestrategie Savity Grow bietet der österreichische Robo-Advisor Savity nun erstmals eine digitale Vermögensverwaltung an, die perfekt auf die speziellen Bedürfnisse der Millenials abgestimmt ist. „ Ökologische und soziale Aspekte sind jungen Menschen sehr wichtig, aber wenn es um ihre Geldanlage geht, wollen sie mit ihren Investments auch eine zufriedenstellende Rendite erzielen. Da sie aufgrund ihrer Jugend über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen, können sie das Renditepotenzial, das uns der technische Fortschritt in den nächsten Jahrzehnten liefert, perfekt nützen ,“ sagt Karin Kisling, Gründerin und CEO von Savity.

Im Mittelpunkt von Savity Grow stehen daher Megatrends der Zukunft wie Industrie 4.0, Digitalisierung, Smart Cities und Saubere Energie. Die neue Anlagestrategie investiert ausschließlich in kostengünstige ETFs und ist aufgrund des geringen Mindestinvestments von 3.000 EUR nicht zuletzt für jüngere Menschen mit einem Anlagehorizont von fünf und mehr Jahren interessant. Als Baustein zum langfristigen Vermögensaufbau kann Savity Grow zudem mit einem Sparplan ab 100 EUR kombiniert werden. „ Mit Kosten von 0,99% pro Jahr ist Savity Grow einer der kostengünstigsten ETF-Sparpläne in Österreich. Der langfristige Vermögensaufbau über Savity Grow kommt Anleger sogar günstiger als ein selbstgemanagtes ETF-Portfolio ,“ erklärt Karin Kisling. Bei der Auswahl der ETFs ist die erfolgreiche Asset Managerin komplett unabhängig und arbeitet mit allen großen Anbietern zusammen.

Technologischer Fortschritt liefert Performancepotenzial für Savity Grow

Die Savity Grow-Portfolios werden in vier verschiedenen Ertrags-Risikoniveaus angeboten: Konservativ mit einem Aktienanteil von 30%, Ausgewogen mit einem Aktienanteil von 50%, Dynamisch mit einem Aktienanteil von 70% und Aggressiv mit einem Aktienanteil von 98%. Der Anlageschwerpunkt der neuen Strategie liegt auf Zukunftsthemen, die für Wachstum und Ertrag stehen: Verändertes Konsumverhalten von Millenials, Robotik und Automatisierung, Smart Cities, Industrie 4.0, Digitale Ökonomie sowie Saubere Energie. Karin Kisling betont: „ Diese Themen werden in Zukunft verstärkt an Bedeutung gewinnen und liefern damit das langfristige Performancepotenzial für Savity Grow .“

Automatisches Rebalancing sorgt für langfristig stabile Ergebnisse

Jedes Savity Grow-Portfolio investiert indirekt in mindestens 1.500 Einzelwerte. Durch diese breite Anlagestreuung verringert sich das Verlustrisiko. Darüber hinaus erfolgt die Risikosteuerung über eine strategische Aktienquote. Diese wird vollautomatisch überwacht und regelmäßig angepasst. Karin Kisling: „ Dieses Rebalancing sorgt auch bei starken Überwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten für langfristig stabile Ergebnisse .“

Über Savity

Savity ist ein unabhängiger Online-Vermögensverwalter für Privatkunden. Savity bietet einfachen Zugang zu hochprofessionellen Anlagestrategien, die bisher nur sehr wohlhabenden Kunden vorbehalten waren. Hinter Savity stehen Menschen, die jahrzehntelang für große, institutionelle Investoren und anspruchsvolle Privatkunden im In- und Ausland gearbeitet haben. Seit 2019 kooperiert Savity mit easybank und BAWAG P.S.K.

