Weltweite Solidaritätsbekundungen anlässlich des Terrorattentats in Wien zeigen solide internationale Beziehungen

Sobotka: International gab es eine große Zahl an Trauer- und Solidaritätsbekundungen

Wien (PK) - Nach dem Terroranschlag in Wien zeigt die Welle an Kondolenzschreiben und Solidaritätsbekunden aus der ganzen Welt an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka das gute internationale Standing des österreichischen Parlaments. "Es ist bewegend zu sehen, wie viele Solidaritätsbekundungen aus dem Ausland mich bereits persönlich erreicht haben und auch noch weiter im Österreichischen Parlament eintreffen", so Nationalratspräsident Sobotka. "Ein Terrorattentat eines Islamisten wie wir es am Montagabend erleben mussten, ist niemals nur ein nationales Ereignis, sondern hat immer auch eine internationale Dimension. Wir dürfen alle Kraft und Stärke aus der Gewissheit ziehen, dass - über alle ideologischen und parteipolitischen Grenzen hinweg - das feige Attentat in Wien international verurteilt wird, die Internationale Gemeinschaft in Gedanken bei den Opfern und Hinterbliebenen des Anschlages ist und deren Schmerz und Entsetzen teilt."

International gab es eine große Zahl an Trauer- und Solidaritätsbekundungen. Unzählige parlamentarische Solidaritätsbekundungen drücken - schriftlich oder auch in einem persönlichen Gespräch mit Nationalratspräsident Sobotka - ihre Anteilnahme für das schreckliche Ereignis aus. Unter den Anteilnehmenden reihen sich der Bundestagspräsident von Deutschland Wolfgang Schäuble, Italiens Parlamentspräsident Roberto Fico und der kanadische Präsident Justin Trudeau gemeinsam mit Außenminister François-Philippe Champagne ebenso ein, wie die ParlamentspräsidentInnen von Belgien, Griechenland, Dänemark, Schweden, Estland, der Russischen Föderation und viele weitere Staaten.

Auch die Anteilnahme der Nachbarstaaten Österreichs zeigt die durch viele diplomatische Bemühungen und internationalen Besuchen geschaffene Gemeinschaft und Solidarität der parlamentarischen Einrichtungen. Parlamentspräsident Laszlo Köver aus Ungarn sprach dem Amtskollegen Sobotka ebenfalls seine Anteilnahme aus, wie der Senatspräsident der tschechischen Republik Miloš Vystrčil. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn zeigte sich ebenfalls betroffen ob des Anschlags. Einer der beim Angriff Verletzten war ein luxemburgischer Student. Die Spitzen des House of Commons im Vereinigten Königreich Großbritannien sprachen ebenfalls ihre Anteilnahme aus.

Auch die internationalen Organisationen wie die Inter-Parliamentary Union mit derzeit 179 Mitgliedsländern kondolierte in einem Schreiben an NR-Präsident Sobotka sowie Rik Daems, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Das slowakische Parlament unter dem Vorsitz von Parlamentspräsident Boris Kollár plant in seiner nächsten Sitzung kommenden Dienstag eine Schweigeminute für die Opfer des Angriffes abzuhalten. (Schluss) red

---------------------------------------------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl