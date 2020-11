Korrektur zu OTS 0055 vom 4. November 2020 zu "Stöckl." am 5. November in ORF 2

Aktualisierte Gästeliste

Wien (OTS) - Korrigierte Neufassung:

Stipsits, Glettler, Lehofer und Tsiklauri bei „Stöckl.“

Am 5. November um 23.05 Uhr in ORF 2

Zu Gast bei Barbara Stöckl im Nighttalk „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 5. November 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Thomas Stipsits, Schauspieler & Kabarettist, Hermann Glettler, Bischof der Diözese Innsbruck, Michael Lehofer, Psychiater & Psychotherapeut, und Nini Tsiklauri, Europa-Aktivistin & Autorin.

Es sind turbulente und durchaus beklemmende Tage: Corona, Terror, US-Wahl – all das, was da gerade zusammenkommt, wird in der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalk „Stöckl.“ aufgegriffen und eingeordnet. Zudem zeigen die Gäste, die wie immer aus unterschiedlichen Lebensbereichen stammen, Perspektiven in dieser schwierigen Zeit auf.

Hermann Glettler, Bischof der Diözese Innsbruck, und Michael Lehofer, Psychiater und Psychotherapeut, haben zusammen das Buch „Trost“ geschrieben und zeigen darin Wege aus der Verlorenheit auf:

„Wirklicher Trost beginnt mit der Befähigung zur Aufmerksamkeit und zum Mitleid. Und wer getröstet ist, kann trösten – Wertschätzung zusprechen, Unrecht benennen“, halten die beiden fest.

Thomas Stipsits versteht es, die Menschen zu unterhalten – aber was spendet dem Schauspieler und Kabarettisten selbst Trost? Der Publikumsliebling, der einst Religionslehrer werden wollte, bezeichnet sich jedenfalls als einen von nur ganz wenigen in der österreichischen Kabarettszene, die Mitglied der Kirche sind.

Die Europa-Aktivistin Nini Tsiklauri stammt ursprünglich aus Georgien, flüchtete mit ihren Eltern vor dem dort herrschenden Bürgerkrieg nach Ungarn, bevor sie mit zehn Jahren nach Deutschland zog. Inzwischen übersiedelte die 28-Jährige, die als Jungschauspielerin in einigen Kinderfilmen wie „Die wilden Kerle“ mitwirkte, für ein Politikwissenschaft-Studium nach Wien und kämpft mit der Bewegung „Pulse of Europe“ für eine starke Europäische Union.

