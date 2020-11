Wiener Kinder- und Jugendorganisationen: Mit #Wienliebe gegen Hass

Wien (OTS) - Die Wiener Kinder- und Jugendorganisationen zeigen sich angesichts des Anschlages in der Wiener Innenstadt zutiefst betroffen: „Es war ein Anschlag auf das Wiener Lebensgefühl, die Wiener Jugendszene und unsere wunderbare Stadt, die wir lieben und in der wir gemeinsam leben und in der junge Menschen ausgehen“, sind sich die Mitglieder des Landesjugendbeirats einig.

„Der Attentäter möchte uns einschüchtern und uns entsolidarisieren. Wir als Wiener Kinder- und Jugendorganisationen sagen klar und deutlich, dass Hass keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Mehr denn je stehen wir in all unserer Vielfalt und Buntheit zusammen als Muslim*innen, Christ*innen, Jüd*innen, Atheist*innen oder Agnostiker*innen. Unser Mitgefühl gilt den Opfern, Angehörigen und allen weiteren Betroffenen. Wir werden einander statt mit Hass und Angst mit Liebe, Herzenswärme, Wiener Charme und #Wienliebe begegnen.“

Der Landesjugendbeirat ist der gewählte Vorstand der Wiener Kinder- und Jugendorganisationen.

