Disoski: „Feministische Proteste gegen Abtreibungsverbot in Polen wirken“

Selbstbestimmungsrechte von Frauen sind nicht verhandelbar

Wien (OTS) - „Die feministischen Proteste von Frauen in Polen, die europaweite Solidarität mit den Protestierenden und der so aufgebaute Druck zeigen ihre Wirkung: Die polnische Regierung zieht die geplante Verschärfung des Abtreibungsverbotes zurück“, kommentiert Meri Disoski, Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich, aktuelle internationale Berichte. Demnach plane die polnische Regierung anstelle einer Verabschiedung des Gesetzes nun einen Diskussionsprozess zum Thema zu starten.



In Polen, das bereits eines der strengsten Abreibungsgesetze Europas hatte, entschied der polnische Verfassungsgerichtshof am 22. Oktober, dass Schwangerschaftsabbrüche bei fötalen Missbildungen gegen die Verfassung verstoßen – und verhängte damit de facto ein Abtreibungsverbot. „Eine Umsetzung dieses skandalösen Urteils würde Frauen dazu zwingen, eine Schwangerschaft unter allen Umständen auszutragen. Die Gerichtsentscheidung kann nicht angefochten werden, aber seit ihrer Verkündung haben hunderttausende Polinnen couragiert dagegen protestiert, sie sind für ihre reproduktiven Selbstbestimmungsrechte auf die Straße gegangen“, sagt Disoski.



„Wir Grünen stehen solidarisch hinter den Frauen und den Protestierenden in Polen“, unterstreicht Disoski. Als sichtbares Zeichen der Solidarität hatte die Grüne Frauenvorsitzende gemeinsam mit Frauenorganisationen in der Vorwoche zu einer parteiübergreifenden Mahnwache gegen das geplante Abtreibungsverbot eingeladen, der rund 600 Personen gefolgt sind.



„Nicht nur in Polen können wir beobachten, wie hart erkämpfte Frauenrechte immer wieder in Frage gestellt werden. Umso lauter, umso vehementer werden wir immer wieder festhalten: Selbstbestimmungsrechte von Frauen sind nicht verhandelbar. Nicht in Polen, nicht in Österreich und auch sonst nirgendwo. Hier werden wir keinen Millimeter weichen“, hält Disoski fest.





