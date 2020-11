Wahl 2021 - SPÖ-Kärnten startet mit „digitalem Schweizermesser“ in den Wahlkampf

Sucher: Kärnten-Konferenz mit LH Kaiser, BPV Rendi-Wagner und Bgm. Ludwig erstmals via Stream in der SPÖ-Kärnten-App. Wir wollen motivieren, informieren und die GRW 2021 vorbereiten!

Klagenfurt (OTS) - Die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 28. Februar 2021 nähert sich und die SPÖ Kärnten lädt zur diesjährigen Kärnten Konferenz ein - den coronabedingten Umständen entsprechend, erstmals online per Livestream in der SPÖ Kärnten App. Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser und die SPÖ Kärnten, wollen gerade in dieser schweren Zeit daran erinnern, dass wir als Land und Menschen in den letzen Jahren einen erfolgreichen Weg gegangen sind - den wir fortsetzen wollen und können. Darüber hinaus werden Stimmungsbilder aus Kärnten wiedergegeben und Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und Bgm. Michael Ludwig werden mit Redebeiträgen zugeschaltet. Durch die Veranstaltung führt SPÖ Kärnten LGF Andreas Sucher, die Key-Note hält Claudia Strobl-Traninger. Besonderes Extra für SPÖ Kärnten Mitglieder: Nach Abschluss der Konferenz steht den SPÖ Kärnten Mitgliedern ein digitaler Konferenzraum zur Verfügung, um sich mit LH Peter Kaiser auszutauschen.

„Wie wichtig und richtig die Digitalisierungsoffensive der SPÖ Kärnten in den letzten Jahren war, hat sich erst vor kurzem bewiesen, als die SPÖ Delegierten von Villach über die SPÖ Kärnten App ihren Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl 2021 wählen konnten. Keine langen Schlangen vor den Wahlurnen, kein langes Auszählen der Stimmabgaben - einmal mehr hat sich der Wert unserer SPÖ Kärnten App als universelles „Schweizer Messer“ unserer digitalen Kommunikation bewiesen“, zeigt sich SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher mit den Vorbereitungen für die Konferenz zufrieden.

Alle SPÖ Mitglieder Kärntens können am 07. November über die App an der Konferenz teilnehmen. Für die VertreterInnen von Medien und Presse wird ein eigener Bereich in der SPÖ Kärnten App freigeschalten. Neben dem Austausch mit LH Peter Kaiser im digitalen Konferenzraum gibt es noch ein besonderes Extra exklusiv für Mitglieder: Der Film „Mind the Gap“ wird über die App den ganzen Tag kostenlos zur verfügung gestellt.

„Wir vermissen den persönlichen Kontakt zu unseren Mitgliedern. Wir vermissen die Gespräche, die Feste und die Veranstaltungen. Doch wir müssen uns den Umständen der Zeit beugen und sind froh, zumindest über unsere App, die Kärnten-Konferenz zu unseren Mitgliedern nach Hause zu bringen“, so Sucher.

