Start der „Bewusst gesund“-Initiative „Pflege – Die große Herausforderung“

Schwerpunktwoche vom 7. bis 15. November in allen ORF-Medien – u. a. mit „Stöckl live“ und neuer „kreuz und quer“- bzw. „Menschen & Mächte“-Doku

Wien (OTS) - Österreich ist eine älterwerdende Gesellschaft, daher steigt die Zahl der Pflegebedürftigen – eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem, die Pfleger/innen, die betreuenden Angehörigen und die Betroffenen. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg in den vergangenen zehn Jahren von ca. 80,5 Jahren auf derzeit ca. 82 Jahre. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der Pflegegeldbezieher/innen von 372.000 auf 465.000 zu. Bis zum Jahr 2050 wird mit einem Anstieg auf 750.000 Pflegebedürftige gerechnet.

Wie ist das zu schaffen, ohne dass die Pflege selbst zum Pflegefall wird? Schon jetzt gehen die Betreuer/innen, egal ob professionelle Pflegekräfte oder Angehörige, über ihre Grenzen. Was muss getan werden, um die Belastungen für die Pfleger/innen, Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen zu reduzieren, sodass auch im Alter ein würdevolles Leben möglich ist? Diesen wichtigen Fragen widmet sich der ORF in der 27. „Bewusst gesund“-Initiative „Pflege – Die große Herausforderung“ vom 7. bis 15. November 2020 mit seiner gesamten Medienvielfalt.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Mit der aktuellen ‚Bewusst gesund‘-Initiative ‚Pflege – Die große Herausforderung‘ rückt der ORF als Dienstleister für Österreich und seine Bevölkerung ein Thema in den Mittelpunkt, das schon jetzt viele Menschen betrifft und von immer größer werdender gesundheits- und gesellschaftspolitischer Relevanz ist. Eine Woche lang bieten TV-, Radio- und Online-Berichterstattung sowie die Angebote der Landesstudios Hilfestellung, Information und Service und leisten damit einen wichtigen öffentlich-rechtlichen Mehrwert.“

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn: „Es wird nicht mehr lange dauern, bis Pflege in Österreich zum Pflegefall wird. Die Corona-Krise führt uns allen gerade dramatisch vor Augen, wie durch Reduktion der persönlichen Kontakte bis hin zur Isolation Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte an und über ihre Grenzen gehen. Wir wollen mit dem Schwerpunkt Pflege allen Menschen in Österreich konkrete Hilfestellung und vor allem Hoffnung geben und Mut machen.“

Zahlreiche Sendungen wie „Bewusst gesund – Das Magazin“, „Orientierung“, die beiden Neuproduktionen „kreuz und quer: Mut zur Menschlichkeit – Caritas wörtlich genommen“ und „Menschen & Mächte:

Diagnose: krank. Wie belastet ist unser Gesundheitssystem?“, „Eco“, „Studio 2“, „Guten Morgen Österreich“, das ORF-Kinderprogramm und ORF III Kultur und Information beschäftigen sich mit dem Thema Pflege. Höhepunkt der ORF-TV-Berichterstattung der aktuellen „Bewusst gesund“-Programminitiative ist am 10. November eine weitere Ausgabe von „Stöckl live“. Auch die ORF-Radios nehmen sich des Themas an. Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT begleiten die Gesundheitsinitiative mit zahlreichen Informationsangeboten, auch die „ORF nachlese“ widmet sich dem Thema „Pflege – Die große Herausforderung“.

Auf Anregung des ORF-Publikumsrats führt der ORF seit Februar 2008 unter der Dachmarke „Bewusst gesund“ die Gesundheitsberichterstattung noch effektiver zusammen. Mit den Programminitiativen, die wissenschaftlich vom ORF-Gesundheitsbeirat unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn begleitet werden, verstärkt der ORF sein Serviceangebot kontinuierlich.

