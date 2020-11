„Silvia kocht“: Niederösterreich-Woche mit Laurent Amon

Von 9. bis 13. November in ORF 2

Wien (OTS) - Rotkrautsuppe, Gansl, Kürbis-Chili-Chutney und Mohnnudeln – von Montag, dem 9., bis Freitag, den 13. November, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um Niederösterreich. Silvia Schneider schwingt gemeinsam mit Gastkoch Laurent Amon den Kochlöffel und am Freitag ist sie „unterwegs in Klosterneuburg“.

Die Rezepte der Niederösterreich-Woche:

Montag, 9. November: Rotkrautsuppe mit Gansl-Ravioli; Geröstetes Hirn mit Ei

Dienstag, 10. November: Gansl mit Erdäpfelknödel und warmem Krautsalat

Mittwoch, 11. November: Ganslgröstl; Mohnnudeln

Donnerstag, 12. November: Eingegossene Gansleber im Fett; Ziegenfrischkäse mit Kürbis-Chili-Chutney & Radicchiosalat

Freitag, 13. November: „Silvia kocht – Unterwegs in Klosterneuburg“:

Am 15. November feiert Niederösterreich seinen Landespatron, den heiligen Leopold. Dies nimmt Silvia Schneider zum Anlass, der drittgrößten Stadt Niederösterreichs einen Besuch abzustatten, und das Stift Klosterneuburg, wo die Reliquien von Leopold III. noch immer aufbewahrt werden, zu besuchen. Darüber hinaus trifft die Moderatorin regionale Produzenten und bereitet mit Opernsänger und Koch aus Leidenschaft, Herwig Pecoraro, Duroc-Schwein-Tagliata auf Rucolasalat mit gerösteten Pinienkernen und Parmesan zu.

„Silvia kocht“ – In der ORF nachlese, barrierefrei im TELETEXT und online

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestaltetet Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung und auf Seite 357 Informationen zu den Regionen und Ausflugszielen der Freitag-Sendungen. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

