TÜV AUSTRIA Sicherheitstag: Stress lass nach!

Was kann man in Zeiten der Pandemie präventiv tun?

Brunn am Gebirge (OTS) - Welche Maßnahmen gerade in Krisenzeiten für mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz sorgen, beantworteten die Experten am TÜV AUSTRIA Sicherheitstag. Dabei nahmen sie die Auswirkungen des gegenwärtigen Stressfaktors „Corona“ genauer unter die Lupe.



Wie Covid-19 Arbeitnehmer belastet

Ob Arbeitnehmer Stress als Belastung wahrnehmen, ist subjektiv und hängt von den Persönlichkeitsmerkmalen und Tätigkeitsmerkmalen ab. Eine aktuelle Studie über Stress am Arbeitsplatz zeigt, dass Männer und Frauen gleichermaßen Burnout-gefährdet sind. Die Symptome reichen je nach Stadium von erhöhter Reizbarkeit über innere Unruhe bis hin zu chronischen Schmerzen und Arbeitsunfähigkeit.



Hinzu kommt die Covid-bedingte Belastung: Knapp 25 % der Befragten einer Online-Studie gaben Mitte Mai an, durch die Krise psychisch belastet gewesen zu sein. Die Ungewissheit, das Arbeiten im Homeoffice und ständig wechselnde Rahmenbedingungen sind Belastungsfaktoren, mit denen die Arbeitnehmer zusätzlich zu kämpfen hatten. Interessant: Frauen waren stärker belastet als Männer.



Die 3-fach-Rolle infizierter Mitarbeiter – sie sind Opfer, Wirt und Überträger zugleich – erschwert die Situation. Da Tests lediglich eine Momentaufnahme darstellen, lässt sich auch die Dauer der Ansteckungsgefahr nicht ganz genau bestimmen. Außerhalb des Unternehmens oder außerhalb der Kernprozesse im Unternehmen (z. B. Garderobe, Teeküche, Fahrgemeinschaften) ist das Übertragungsrisiko übrigens am höchsten.



Welche Lösungen entlasten

Was kann der Arbeitgeber tun? Die Errichtung von Programmen zur Gesundheitsförderung und die Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten wirken präventiv. Aus der Krise lernen und sie als Chance nutzen hilft ebenfalls. Das hat sich jedenfalls bewährt: Klare Handlungsanweisungen schaffen, alle Mitarbeiter schulen, Infizierte nicht stigmatisieren und Schnelltests anwenden. Auch wichtig: Hygienekonzepte. Dabei wird jeder Prozess auf die Einhaltung des Mindestabstandes überprüft, Schutzausrüstung für Mitarbeiter bereitgestellt und fixe Teams (Containment) gebildet.

Die TÜV AUSTRIA Akademie bietet Kurse zur Ausbildung von Pandemiebeauftragen, die mit Experten des ABC Abwehrzentrums des ÖBH entwickelt und durchgeführt wurden.

Save the date: TÜV AUSTRIA Sicherheitstag, 17.06.2021, Graz | 21.10.2021, Vösendorf



Am Podium

Paul Scheibenpflug (Sport- und Kommunikationswissenschaftler, Schwerpunkt betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention), Andreas Oberweger (Leiter Kompetenzzentrum Industrie 4.0 und Robotik, TÜV AUSTRIA), Martin Kojan (Kojan Arbeitssicherheit & Brandschutz), Uta Remp-Wassermayr (Hygienetechnikerin, BMAFJ – Arbeitsinspektion), Hellfried Matzik (Leiter Sicherheitstechnisches Zentrum, TÜV AUSTRIA), Oliver Scheibenbogen (Institutsleiter-Stellvertreter für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, Sigmund Freud PrivatUniversität Wien), Jürgen Schlechter (Kommandant ABC Abwehrzentrum, Österreichisches Bundesheer), Markus Wellner (Linde Gas)



