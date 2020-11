Winterfit mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: NÖ Familienpass unterstützt Familien mit attraktiven Vergünstigungen aus dem Handels- und Dienstleistungssektor

St. Pölten (OTS/NLK) - „Familien erleben in diesem Jahr eine herausfordernde Zeit, die sie nicht zuletzt auch finanziell belastet“, weiß Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und begrüßt die Vergünstigungen der neuen Winteraktion des NÖ Familienpasses: „Dem Land Niederösterreich ist es ein zentrales Anliegen, Niederösterreichs Familien weiterhin bestmöglich zu unterstützen. Ab 4. November können die über 200.000 Inhaberinnen und Inhaber der Vorteilskarte über das Paket ‚Winterfit mit dem NÖ Familienpass‘ zahlreiche, attraktive Ermäßigungen aus dem Handels-und Dienstleistungssektor in Anspruch nehmen. Für die teilnehmenden Betriebe ist diese Aktion in der jetzigen wirtschaftlich angespannten Zeit zudem eine wichtige Plattform.“ Das Winter-Special bietet passend zur Jahreszeit preiswerte Vorteile von der Reifeneinlagerung bis zur Aufbereitung der Ski- und Snowboardausrüstung in allen vier Vierteln.

Die Temperaturen werden kälter und viele machen sich winterfest, investieren in Reifenwechsel, wärmere Kleidung & Co. Von November bis Jänner profitieren Familien in Verbindung mit dem NÖ Familienpass von den winterlichen Vorteilen der heimischen Betriebe und sind damit optimal gerüstet für den Winter. Diejenigen, die noch keinen NÖ Familienpass besitzen, können diesen jederzeit kostenfrei online beantragen. „Die Ermäßigungen des neuen Winter-Specials beinhalten Rabatte sowohl bei Einkäufen als auch bei Dienstleistungen, wie zum Beispiel bei Friseuren oder Fotografen. Darüber hinaus erhalten Familien mit der beliebten Card weiterhin attraktive Boni bei über 700 Partnerbetrieben. Ziel dieser Aktion ist es, das Budget der Familien deutlich zu entlasten“, betont Teschl-Hofmeister abschließend.

Eine thematische Übersicht über die teilnehmenden Betriebe von „Winterfit mit dem NÖ Familienpass“ findet man rasch und unkompliziert unter familienpass.at/winterfit. Die detaillierte Auflistung zu allen 700 Vorteilgebern und Informationen zur Beantragung sind auf der Webseite familienpass.at nachzulesen.

NÖ Familienland GmbH, Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail: alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse