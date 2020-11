Petra Preining rückt in die Geschäftsleitung der B&C-Gruppe auf

Wien (OTS) - Mag. Petra Preining (47) wurde ins Geschäftsleitungsteam der B&C-Gruppe berufen. Die Finanzexpertin kehrt damit aus ihrer Interimsfunktion als Finanzvorständin der Semperit AG Holding zur B&C-Gruppe zurück. Sie übernimmt leitende Aufgaben im Beteiligungsmanagement der B&C-Gruppe und kehrt in die Geschäftsführung der B&C Innovation Investments GmbH zurück.

Wien, 4. November 2020 – Petra Preining gilt als ausgewiesene Finanzexpertin mit umfassender Auslandserfahrung. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien war Petra Preining bei Unilever (Austria Frost GmbH) und Kraft Jacobs Suchard in verschiedenen Finanzpositionen tätig, ehe sie 2001 zu Wyeth wechselte. In den neun Jahren bei Wyeth hatte sie die Funktionen Finance Manager ECE/CIS/MEA und CFO Russia inne. Von 2010 bis 2013 war sie Finance Director bei TRC Ltd/Tiller JLT und fungierte von 2013 bis 2015 als CFO bei Austrian Kurdish Oilfield Services LLC. Zurück in Österreich war sie bei der Wirtschaftskanzlei Deloitte, bevor sie 2016 zur B&C Industrieholding GmbH stieß. Zuletzt übernahm sie für etwa sieben Monate interimistisch die Funktion des Finanzvorstands bei der B&C-Kernbeteiligung Semperit AG Holding und kehrt nun wieder zur B&C-Gruppe zurück.

Preining über ihre neue Aufgabe innerhalb der B&C-Gruppe: „Die neue Funktion im Geschäftsleitungsteam bedeutet auch mehr unternehmerische Mitverantwortung und diese Aufgabe nehmen ich sehr gerne an. Die aktuellen Herausforderungen sind vielfältig und unser Hauptaugenmerk ist es, die B&C-Beteiligungen auch in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen.“

Wolfgang Hofer, Vorsitzender des Aufsichtsrates: „Wir freuen uns, dass Petra Preining nach ihrer erfolgreichen interimistischen Tätigkeit als Finanzvorständin bei Semperit nun unser Geschäftsführungsteam verstärken wird. Petra Preining ist nicht nur eine vielseitige und erfahrene Finanzexpertin, sondern teilt auch unser Engagement für den Wirtschaftsstandort Österreich.“

Über die B&C-Gruppe

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel der Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich verfolgt. Über ihre Holdinggesellschaften (www.bcindustrieholding.at) nimmt die B&C die Aufgaben eines stabilen Kernaktionärs in österreichischen Industrieunternehmen wahr. Sie übt ihre Aktionärsrechte im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 % plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 % an der Semperit AG Holding und 52,7 % an der AMAG Austria Metall AG. Im Jahr 2019 erzielten diese börsennotierten Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 4.012 Mio. Euro und beschäftigten gemeinsam mehr als 15.000 Mitarbeiter. Weiters hält die B&C eine Minderheitsbeteiligung an der VAMED AG in Höhe von 10 % und an Scope Ratings AG, der einzigen europäischen Ratingagentur. Mit der B&C Innovation Investments engagiert sich die B&C-Gruppe seit 2016 mit Investitionen in Technologie- Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment aktuell Beteiligungen an den Unternehmen Flightkeys (rd. 18 %), Kinexon (rd. 5 %), Citrine (rd. 5 %), Frequentis (rd. 10 %), TTTech (rd. 10 %) , klarx und Kreatize sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds. 2019 gründete die B&C Privatstiftung gemeinsam mit der Berndorf Privatstiftung die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at) mit einer Dotierung von über fünf Millionen Euro. Die Stiftung setzt sich für Chancenfairness in der Bildung sowie den Ausbau der Wirtschaftskompetenz und Life Skills in Österreich ein.

