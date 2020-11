Einladung: MPKA - Online – Veranstaltung mit Eyyes – we make machines see

Künstliche Intelligenz im Auto - Online Event von MPKA (Motor Presse Klub Austria), Fuhrparkverband Austria und Eyyes GmbH

Wien (OTS) - Der MPKA (Motor Presse Klub Austria) organisiert in Kooperation mit dem Fuhrparkverband Austria und Eyyes GmbH eine spannende Online Veranstaltung.



Einladung zum MPKA-Webinar

Termin: 4. November 2020, 14.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr

Thema: Künstliche Intelligenz im Auto – wie können Fahrzeuge sehen?

Vortrag: Dr. Wolfgang Domann (Vorstandsmitglied, Geschäftsführer, CCO, EYYES GmbH

Eyys GF/COO Vorstandsmitglied Dr. Wolfgang Domann gibt Einblicke in die SAFE AI = Sichere Künstlichen Intelligenz.

Eyyes wurde 2013 gegründet, hat den Firmenhauptsitz in Krems an der Donau, ist heute Technologieführer für Safe Artificial Intelligence in Europa mit Anwendungen in der Mobilität und Industrie. „Eyyes – we make machines see“ – so lautet der Slogan der Experten für Künstliche Intelligenz, Kamera Sensorik , Embedded Deep Learning und Funktionale Sicherheit.

Wie können Fahrzeuge sehen?

Wie funktioniert Deep Learning für Intelligente Kameras?

Was bringt der Einsatz von KI als Basis für ADAS?

Neue Normanforderungen für Nutzfahrzeuge

Intelligenter Abbiegeassistent: wo liegt der Unterschied?

Camera Monitor System mit KI als digitaler Rückspiegelersatz: wo liegt der Mehrwert?

Ausblick

Fragen



