CORUM performt in den ersten neun Monaten des Jahres stabil

Kräftiger Zuwachs im Immobilienbestand trotz turbulenter Phase am Immobilienmarkt

Sonderdividende aus Immobilienverkäufen im Oktober an Investoren ausgeschüttet

Gewinnfreibetrag nutzen und Steuern senken mit CORUM Origin



Das französische Investmenthaus CORUM hält auch heuer an den jährlichen Performancezielen für die beiden in Österreich erhältlichen Immobilienfonds CORUM Origin und CORUM XL fest. Trotz der turbulenten Phase am Immobilienmarkt erwarb das Unternehmen in den ersten drei Quartalen bereits 26 Immobilien um mehr als 355 Mio. Euro. Im Oktober konnten sich Anleger über eine Sonderdividende von 1,52 Euro brutto pro Anteil freuen – das Ergebnis aus einem erfolgreichen Immobilienverkauf in Spanien. Ein weiteres Plus: Der Flagship-Fonds CORUM Origin ist seit 2019 FBiG-fähig, wodurch Selbständige und Unternehmer ihn nutzen können, um ihren Gewinnfreibetrag geltend zu machen.

CORUM Origin und CORUM XL: stabile Dividenden, Performanceziele 2020 werden beibehalten

In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 beträgt die durchschnittliche monatliche Bruttodividende 5,55 Euro für den Flagship-Fonds CORUM Origin, der in gewerbliche Immobilien in der Eurozone investiert (zum Vergleich: der Jahresdurchschnitt 2019 lag bei 5,45 Euro). Beim jüngeren Fonds CORUM XL, der in gewerbliche Immobilien in- und außerhalb der Eurozone investiert, lag die durchschnittliche monatliche Bruttodividende bei 0,88 Euro (zum Vergleich: der Jahresdurchschnitt 2019 lag bei 0,99 Euro).

Christopher Kampner, Head of Austria von CORUM zeigt sich zufrieden: „Im April sind wir bei der Simulation eines Worst-Case-Szenarios noch von einer potenziellen Jahresdividende von 5,64 % für CORUM Origin ausgegangen. Aktuell liegt diese Schätzung wieder bei 6 % - jener Rendite, die wir seit acht Jahren in Folge für unsere Investoren generieren. Auch bei CORUM XL erwarten wir heuer wieder eine jährliche Wertentwicklung von über 5 %.“

CORUM verwaltet aktuell ein Fondsvolumen von rund 1,9 Mrd. Euro für CORUM Origin und ein Fondsvolumen von 841 Mio. Euro für CORUM XL.

Sonderdividende für CORUM Origin-Anleger aus Immobilienverkäufen in Spanien

Nach Immobilienverkäufen, die einen Kapitalgewinn von 3,5 Millionen Euro einbrachten, schüttete CORUM Origin im Oktober eine außerordentliche Dividende von 1,52 Euro brutto pro Anteil an seine Investoren aus. Die in der Nähe von Madrid und Barcelona gelegenen Anlagen waren zuvor für einen Kaufpreis von 20,24 Mio. Euro veräußert worden.

Zukäufe und starke Mieter trotz turbulenter Phase am Immobilienmarkt

CORUM Origin erwarb in den ersten drei Quartalen des Jahres 16 Objekte in den Niederlanden, Italien, Spanien, Slowenien und Finnland. Insgesamt verwaltet der Fonds nun 139 Immobilien in 13 Ländern der Eurozone. Die durchschnittliche Mietdauer der insgesamt 255 Mieter beträgt 7,7 Jahre. Die finanzielle Auslastungsquote liegt bei 97,6 %.

Der Immobilienbestand von CORUM XL wurde in diesem Zeitraum ebenfalls um 10 Objekte erweitert - in England, Irland, Italien, Polen, Norwegen und den Niederlanden. Der im Jahr 2017 aufgelegte Fonds hält aktuell somit 44 Immobilien in 11 Ländern. Die durchschnittliche Mietdauer der insgesamt 89 Mieter beträgt 7,9 Jahre. Die finanzielle Auslastungsquote liegt bei 99,8 %.

Besonders erwähnenswert ist der Kauf eines Bürogebäudes in Rom mit Colt Technology Services als Mieter, einem Telekommunikationsunternehmen, das sich in der Gesundheitskrise gut behaupten konnte. Ebenso erwähnenswert ist ein Büro- und Geschäftslokal in Norwegen mit dem Langzeitmieter Tesla.

Gewinnfreibetrag geltend machen und Steuern senken mit CORUM Origin

Seit vergangenem Jahr erfüllt CORUM Origin auch offiziell die Voraussetzungen des § 14 Abs 7 Einkommensteuergesetz (EStG) und gehört somit zu jenen Investments, die Selbständige und Unternehmer nutzen können, um ihren steuerlichen Gewinn zu senken.

„Unsere Anleger können dadurch doppelt von einem Investment in CORUM Origin profitieren. Einerseits, weil sie sich für ein sehr gutes, stabiles Produkt entschieden haben – ich denke wir haben in den vergangenen Monaten nachhaltig gezeigt, dass wir es auch in extrem herausfordernden Zeiten schaffen, unsere Fonds gut zu managen und Performanceziele beizubehalten. Andererseits, weil Selbständige und Unternehmer durch dieses Investment auch sehr einfach Steuern sparen können“ , so Christopher Kampner.

Über CORUM

CORUM ist ein im Jahr 2011 gegründetes, eigentümergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Paris und Niederlassungen in Wien, Amsterdam, Lissabon, London, Dublin und Singapur. Aktuell beschäftigt das Unternehmen weltweit rund 165 Mitarbeiter mit 21 verschiedenen Nationalitäten.

Neun Jahre nach seiner Gründung hat sich das unabhängige Unternehmen zum Marktführer* im Bereich Investment-Lösungen in Frankreich entwickelt. Insgesamt verwaltet CORUM einen Immobilienbestand im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro.

* 2017, 2018 & 2019 von „Le Particulier” als bester diversifizierter Immobilienfonds des Jahres prämiert

CORUM Investments ist eine Marke von Corum Asset Management. CORUM Origin ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM Origin, visa SCPI n ° 12-17 vom AMF am 24/07/2012. CORUM XL ist ein SCPI, der von CORUM Asset Management verwaltet wird. CORUM XL, visa SCPI n ° 19-10 vom AMF am 28/05/2019. CORUM AM, 1 rue Euler 75008 Paris; AMF-Zulassung am 14. April 2011 unter der Nr. GP-11000012

