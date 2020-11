Tanla verzeichnet bestes Quartal aller Zeiten - CPaaS- und Digital-Umsätze

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE: 532790), größter CPaaS-Anbieter, gab heute die Ergebnisse für das am 30. September 2020 endende Quartal im Vergleich zum entsprechenden Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahres bekannt

Die Einnahmen betrugen INR583.2 Cr und stiegen um 20 %

Das EBITDA betrug INR97.5 Cr und stieg um 210 %

Das PAT betrug INR81.5 Cr und stieg um 273 %

Das EPS betrug INR5.85 und stieg um 279 %

Der ROCE lag bei 47,5 % und die 177 %

EBIDTA zu Cash Conversion blieb mit 82 % robust

"Ich freue mich, den höchsten jemals erzielten Umsatz, EBITDA & EPS im Q2FY21 zu melden. Unsere bahnbrechende und dominierende Marktposition bei CPaaS, in dieser kathartischen Phase der Digitalisierung, trieb den Umsatzanstieg an", kommentierte Uday Reddy, Chairman & CEO von Tanla.

Uday Reddy kommentierte weiter: "Die Fortführung unseres unerschütterlichen Fokus und unserer Investitionen in Plattformen & Produkte, Marke, Kundenerfolg und Talente wird das zukünftige Wachstum vorantreiben."

Business Highlights

89.203 Unternehmen 6.339 Telemarketer sind auf der DLT-Plattform registriert.

Im ersten kommerziellen Go-Live-Monat Sept. 2020 wickelte Trubloq von Tanla 70 % des gesamten DLT-Verkehrs ab, was 35 Milliarden entspricht.

83 Neukundenchancen aus den wichtigsten Branchen (Bankwesen, Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Glücksspiele, OTT usw.) einschließlich etablierter Marken bis hin zu Startups mit hohem Potenzial wurden im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 21 mit einem jährlichen potenziellen Umsatz von ca. 76 Cr

Das eingezahlte Aktienkapital von Tanla belief sich am 30. September 2020 auf 13.60.36.450 Aktien zu je INR1/ nach einem Aktienrückkauf von 1.66.92.752 Aktien zu je Re.1 und der Zuteilung von 4.71.645 Aktien zu Re.1 im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans 2016.

Das Unternehmen hat am Stichtag 18. September 2020 eine Zwischendividende in Höhe von Re.1 pro Aktie an die Aktionäre gezahlt, die sich auf INR13,57,87,600/- beläuft.

Unterstützung während COVID-19

Während dieser schwierigen Zeiten konzentrierten wir uns darauf, die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, indem wir sie ermutigten, von zu Hause aus zu arbeiten und die Interaktion an öffentlichen Orten zu minimieren, indem wir ihnen die erforderliche Infrastruktur und einen Covid-Fonds zur Verfügung stellten, um ihnen zu helfen, medizinische Bedürfnisse für sich selbst und ihre unmittelbaren Angehörigen zu erfüllen. Es ist uns auch gelungen, unseren Kunden und Partnern die erforderliche Unterstützung zu bieten und sicherzustellen, dass sie ihre beste Arbeit leisten können, während sie aus der Ferne arbeiten.

Informationen zu Tanla

Tanla ist ein in Hyderabad, Indien, ansässiges Unternehmen, das 1999 gegründet wurde. Es ist ein größter CPaaS-Anbieter, der jährlich über 250 Milliarden Geschäftskommunikationen mit einem Marktanteil von ~70 % abwickelt. Tanla setzt neue Maßstäbe in der Art und Weise, wie die Welt kommuniziert, indem es die Messlatte durch verbesserte Geschwindigkeit, Leichtigkeit und Einfachheit von Cloud-Kommunikationslösungen immer höher legt und modernste Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzt, um die anspruchsvollen Bedürfnisse einer vielfältigen Kundschaft zu erfüllen, von Unternehmen bis hin zu Carriern in verschiedenen Regionen. Tanla arbeitet mit allen führenden Telcos in Indien zusammen, um Indiens erstes Telekommunikationsblockketten-Netzwerk aufzubauen. Tanla ist eine Aktiengesellschaft, die an führenden indischen Börsen notiert ist (NSE: TANLA) (BSE: 532790)

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Tanla Platforms Limited (das "Unternehmen"), unsere Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen wir tätig sind, und bestimmte andere Angelegenheiten basieren. Diese Aussagen beinhalten unter anderem die Erörterung unserer Geschäftsstrategie und Erwartungen bezüglich unserer Marktposition, zukünftiger Operationen, Margen, Rentabilität, Liquidität und Kapitalressourcen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren und hängen von zukünftigen Ereignissen und Umständen ab. Solche Aussagen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen oder Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Ertragsschwankungen, Wechselkursschwankungen, unsere Fähigkeit, das Wachstum zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei den vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen, einschließlich jener Faktoren, die unseren Kostenvorteil beeinflussen können, Lohnerhöhungen, unsere Fähigkeit, hoch qualifizierte Fachkräfte anzuwerben und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, Konzentration auf Branchensegmente, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäfte zu steuern, eine verringerte Nachfrage nach Technologie in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen oder Systemausfälle, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die das Unternehmen strategische Investitionen getätigt hat, die Rücknahme oder das Auslaufen staatlicher Steueranreize, politische Instabilität und regionale Konflikte, regulatorische Änderungen, gesetzliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb Indiens sowie die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unsere Branche betreffen. In Anbetracht dieser und anderer Ungewissheiten sollten Sie nicht zu dem Schluss kommen, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnisse oder Ergebnisse erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen, und wir verpflichten uns nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.



KONSOLIDIERTE GUV (UNGEPRÜFT)

Rs in Lakhs

Einzelheiten Q2FY21 Q1FY21 Q2FY20

I. Einnahmen aus Operationen 58,324.7 45,554.8 48,716.4

II. Sonstiges Einkommen 474.5 1,322.8 171.8

III. Gesamteinkommen (I+II) 58,799.1 46,877.5 48,888.3



IV. Ausgaben

Kosten für Dienstleistungen 44,891.7 35,024.6 38,857.9

Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer 2,283.3 1,990.2 4,597.8

Abschreibungskosten 992.3 1,148.8 6,923.8

Verbindungskosten 280.8 197.0 206.8

Finanzierungskosten 8.9 70.0 118.0

Sonstige Ausgaben 1,115.7 843.0 1,907.2

Gesamtausgaben (IV) 49,572.6 39,273.5 52.611,5

V. Gewinn vor nicht kontrollierenden 9,226.5 7,604.0 (3,723.3)

Anteilen/Anteil am Reingewinn/(-verlust) des

assoziierten Unternehmens (IV- V)

VI. Anteil am Reingewinn/(-verlust) des - - (149.8)

assoziierten Unternehmens

VII. Gewinn vor Steuern (V - VI) 9,226.5 7,604.0 (3,873.1)



VIII. Steueraufwand:

Aktuelle Steuer 1,053.2 553.8 266.8

Steuern aus Vorjahren/MAT-Gutschrift - (1,074.8) 0.5

Aufgeschobene Steuern 26.0 264.5 561.0

IX. Jahresgewinn (VII -VIII) 8,147.3 7,860.6 (4,701.4)

X. Sonstiges Gesamtergebnis (330.5) (1.7) 338.6

XI. Gesamteinkommen für die Periode (X + XI) 7,816.8 7,858.8 (4,362.8)



XII. Gewinn pro Aktie

Einfach und abgeschwächt (nicht annualisiert) 5.85 5.17 (3.27)





BILANZ:



Rs in Lakhs



Einzelheiten Konsolidiert



Stand: 30. September 2020 (Nicht geprüft) Stand: 31. März 2020

(Geprüft)



I. VERMÖGENSWERTE



(1) Langfristige Vermögenswerte

(a) Sachanlagevermögen 3,098.80 3,591.39

(b) Immaterielle Vermögenswerte 7,011.63 8,183.05

(c) Immaterielle Vermögenswerte in Entwicklung 2,427.52 1,330.75

(d) Kapitalkonsolidierung 13,455.69 13,455.69

(e) Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 425.15 504.35



(f) Finanzielle Vermögenswerte



(i) Investments - -

(ii) Kredite und Vorschüsse 618.26 388.56

(iii) Sonstige finanzielle Vermögenswerte 82.17 56.86

(g) Latente Steuerguthaben (netto) 5.275,25 5.674,24

(h) Sonstiges Anlagevermögen 5.684,45 7.967,47

Gesamtes Anlagevermögen 38.078,92 41.152,36



(2) Umlaufvermögen



(a) Finanzielle Vermögenswerte

(i) Handelsforderungen 37.293,14 32.576,94

(ii) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 19.740,66 17.078,98

(iii) Sonstige Bankguthaben außer Bargeld und 3.650,15 2.978,49

Zahlungsmitteläquivalente

(iv) Kredite und Vorschüsse 374,89 294,57

(v) Sonstige Finanzanlagen 17.073,22 20.472,22

(b) Sonstiges Umlaufvermögen 2.213,44 4.340,91

Gesamtes Umlaufvermögen 80.345,50 77.742,11

GESAMTVERMÖGEN 118.424,42 118.894,47



II. EIGENKAPITAL UND SCHULDEN



(1) Eigenkapital

(a) Eigenkapital Aktienkapital 1.360,36 1.459,72

(b) Sonstiges Eigenkapital 68.538,35 68.713,73

Gesamtes Eigenkapital 69.898,71 70.173,45



(2) Langfristige Verbindlichkeiten



(a) Finanzielle Verbindlichkeiten

(i) Leasingverbindlichkeiten 327,23 434,91

(ii) sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 147,49 22,95

(b) Provisionen 501,93 644,80

(c) Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 389,00 428,70

Gesamt langfristige Verbindlichkeiten 1.365,65 1.531,36



(4) Kurzfristige Verbindlichkeiten



(a) Finanzielle Verbindlichkeiten

(i) Handelsverbindlichkeiten 27.155,25 28.060,26

(ii) Leasingverbindlichkeiten 81,27 103,80

(iii) sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 19.306,71 16.865,63

(b) Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 494,18 2.014,98

(c) Provisionen 122,64 144,99



(d) Verbindlichkeiten für aktuelle Steuern (netto) - -

Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten 47.160,03 47.189,65

SUMME EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN 118.424,42 118.894,47





KAPITALFLUSSRECHNUNG



Rs in Lakhs



Einzelheiten Konsolidiert



Sechs Monate beendet 30-Sept-2020 Sechs Monate beendet

30-Sept-2019



Geldflüsse aus betrieblichen Aktivitäten

Gewinn vor Steuern 16.830,56 (15,804.92)



Angepasst für :

Abschreibungs- und Amortisationskosten 2.141,04 22.288,30

Zinsen und andere Einkünfte (1,577.66) (531.83)

Aktienbasierte Zahlungen 7.13 2.948,53

Rückkauf von Ausgaben 115,36 -

Rückstellung für die Verminderung von Investitionen - 169,04

in Associate



Nicht realisierter Verlust aus 0,26 -

Devisenkursschwankungen

Zulage für Vorschüsse - -

Rückstellung für zweifelhafte Forderungen 54,04 235,47

Betriebsgewinn vor Betriebskapitalkosten 17.570,72 9.304,59



Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva

(Zunahme)/Abnahme der Forderungen aus (4,716.20) (4,425.29)

Handelsgeschäften

(Zunahme)/Abnahme von finanziellen und 7,553.38 (10,835.36)

nicht-finanziellen Vermögenswerten

Zunahme/(Abnahme) der finanziellen und (163.50) 5,516.58

nicht-finanziellen Verbindlichkeiten

Zunahme/(Abnahme) der Verbindlichkeiten aus (905.01) 6,972.17

Handelsgeschäften

Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Mittel 19.339,40 6.532,69



Gezahlte Einkommenssteuern - -

Netto-Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten 19.339,40 6.532,69



CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN:

(Kauf)/Verkauf von Anlagevermögen/immateriellen (1,500.25) (1,785.34)

Vermögenswerten

Investitionen in Tochtergesellschaft - (23,622.44)

Erlöse aus dem Verkauf von Investitionen - 3.772,43



Dividende von Tochtergesellschaft erhalten - -

Zinsen und andere Einkünfte 1.508,03 531,83

Netto-Cashflow generiert/(verwendet) in 7,78 (21,103.52)

Investitionstätigkeiten



CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSAKTIVITÄTEN:

Erlös aus der Ausgabe von Aktien 2.009,88 12.590,33

Zahlung für den Rückkauf von Aktien einschließlich (16,585.06) -

Transaktionskosten

Rückzahlung von Anleihen - (383.54)



Hauptzahlung der Leasingverbindlichkeiten 23,59 -



Gezahlte Zinsen auf Leasingverbindlichkeiten (104.37) -



Gezahlte Dividende (1,357.88) -

Netto-Cashflow für Finanzierungstätigkeiten (16,013.84) 12.206,79

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und 3.333,34 (2,364.04)

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu 20.057,47 15.502,49

Beginn der Periode

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende 23.390,81 13.138,45

der Periode

Rückfragen & Kontakt:

investorhelp @ tanla.com

Logo - mma.prnewswire.com/media/627459/Tanla_Solutions_Logo.jpg