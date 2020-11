EANS-News: Wienerberger AG setzt auf „smartes“ Portfolio und übernimmt Inter Act, einen Anbieter von digitalen Lösungen

Wichtiger Schritt im Rahmen der ESG-Strategie im Kampf gegen den Klimawandel

Die Übernahme von Inter Act bedeutet für Wienerberger eine Erweiterung des Angebots an smarten Lösungen im Wasser und Energiemanagement

Web- und Cloud-basierte Services und Lösungen unterstützen die Prognosen von Wetterereignissen, verbessern so die Lebensqualität und schützen Mensch und Umwelt

Mit der Übernahme von Inter Act B.V., einem niederländischen Entwickler und Anbieter von Web- und Cloud-basierten Technologien, wertet die Wienerberger Gruppe ihr Produktportfolio durch modernste digitale Services auf. Als geschätzter Partner im Bereich Wasser- und Energiemanagement wird die Business Unit Wienerberger Piping Solutions intelligente Komplettlösungen anbieten, die Kunden in die Lage versetzen, generierte Daten ebenso wie Big Data zu überwachen und fernzusteuern, Prognosen abzuleiten und daraus zu lernen. Dies ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der wertschöpfenden Wachstumsstrategie von Wienerberger mit klarer Ausrichtung auf nachhaltige Lösungen.

Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger: "Die Entwicklung und Vermarktung smarter Lösungen ist Bestandteil unserer Strategie. Wienerberger Piping Solutions bietet bereits die gesamte Hardware, also Rohre und Zubehör, für die Wasser- und Abwasserinfrastruktur an. Gemeinsam mit Inter Act können wir diese Infrastrukturnetze zu intelligenten, koordinierten Systemen umgestalten und Lösungen für das Wassermanagement gesamter Städte entwickeln, die zentral gesteuert und überwacht werden. Mit anderen Worten, wir werden all das anbieten, was Wasserwerke brauchen, um unsere Städte zu wirklichen Smart Cities zu machen."

Inter Act bietet seiner breiten Kundenbasis Web- und Cloud-basierte End-to-End-Lösungen, die das Know-how und die Erfahrung von zwei Jahrzehnten verkörpern. Die wichtigsten Anwendungen der Produkte, nämlich Smart Cities & Environment und Wassermanagement, überlappen perfekt mit jenen von Wienerberger. Die Übernahme von Inter Act stellt für Wienerberger einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiges und wertschöpfendes Wachstum dar. Wienerberger ist in erster Linie auf die weitere Stärkung seiner führenden Position als Anbieter innovativer und digitaler Systeme für die gesamte Gebäudehülle und für Infrastruktur fokussiert und arbeitet an der Erreichung ehrgeiziger Nachhaltigkeitsziele in Einklang mit dem Green Deal der EU. Ein wesentlicher Pfeiler der Strategie ist die Transformation von Wienerberger Piping Solutions in einen Systemanbieter für Wasser- und Energiemanagement. Im Rahmen der ESG-Strategie ist Wienerberger mit seinen Wasserlösungen dem Kampf gegen die negativen Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet, die zu immer mehr unvorhersehbaren Wetterereignissen und in der Folge zu Wasserknappheit und Überflutungen führen.

"Gemeinsam mit Inter Act können wir einen entscheidenden Beitrag zur verantwortlichen Nutzung von Wasser leisten - einer unserer wichtigsten Ressourcen. Informationen, die von marktführenden Infrastruktursystemen, ausgestattet mit Sensoren und verstärkt durch Deep-Learning-Algorithmen, bereitgestellt werden, sollen die Stadtverwaltungen in die Lage versetzen, Wetterereignisse vorherzusagen und Überflutungen und deren Folgeschäden zu vermeiden. Gleichzeitig können sie Versorgungsunternehmen bei der nachhaltigen Optimierung ihrer Wassermanagementnetze unterstützen", stellt Heimo Scheuch abschließend fest.

Dank der führenden Position von Wienerberger im Wassermanagement wird es gelingen, Inter Act rasch in die Business Unit Wienerberger Piping Solutions zu integrieren, Synergien durch gemeinsame Systeme und Lösungen zu heben, und weiteres Wachstum über die starken Vertriebskanäle von Wienerberger zu stimulieren.

Die Akquisition von Inter Act B.V. ist Teil der wertschöpfenden Wachstumsstrategie des Unternehmens, entspricht den Investitionskriterien und trägt sofort zum Nettogewinn von Wienerberger bei. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Ein Video der intelligenten Wassermanagementlösung von Inter Act finden Sie auf unserer Website [https://www.wienerberger.com/de/presse/presseaussendungen/ 20201103-wienerberger-uebernimmt-inter-act.html].

Wienerberger Piping Solutions (WPS) Wienerberger Piping Solutions (WPS) gehört zu den führenden europäischen Anbietern von innovativen Rohrlösungen. In diesem Geschäftsbereich wandelt sich Wienerberger rasch von einem Produktlieferanten zu einem Systemanbieter für die Bauindustrie. Mit seinen intelligenten Lösungen für Wasser- und Energiemanagement gilt das Unternehmen als strategischer Partner für Kunden im Infrastrukturbereich. Der Schwerpunkt von WPS liegt auf der Entwicklung eines hochwertigen Produktportfolios und ganzheitlicher Systemlösungen. Herausragende Dienstleistungskompetenz, kombiniert mit einem klaren Verständnis von Kundenbedürfnissen, bildet eine starke Basis für weiteres Wachstum, das durch selektive regionale Übernahmen weiter vorangetrieben wird. Die Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 198 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteilder Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investorengehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sieunter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https:/ / wienerberger.com/de/investoren/aktie]

