Terminaviso: Einladung zum virtuellen "Election-Breakfast"

Zoom-Konferenz über Auswirkungen der US-Präsidentenwahlen, 4.11.2020, 6:00 bis 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Im Namen der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) dürfen wir Sie zur Teilnahme am virtuellen „Election-Breakfast“ nach den US-Präsidentenwahlen am Morgen des 4. November 2020 von 6:00 bis 10:00 Uhr einladen.



Aufgrund der geltenden neuen COVID-Schutzmaßnahmenverordnung werden die Discussion-Panels ausnahmslos mittels ZOOM-Konferenz stattfinden.



Nachstehend finden Sie die Einwahldaten (Einwahl ist ab 05:30 Uhr möglich):



Uhrzeit: 4. Nov. 2020 05:30 AM Wien



https://zoom.us/j/5595884521?pwd=QlhJTTJqc3ZzRk1IcHJUcER4VHlUdz09



Meeting-ID: 559 588 4521

Kenncode: 04112020

Die Discussion-Panels werden aus den Räumlichkeiten der ÖAG von Werner Müllner (APA) und Anna Wallner (Die Presse) moderiert.



Nachstehend finden Sie den aktuellen Ablauf



Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.





Aktueller Zeitplan:

6:00 - 6:05 Bodzenta / Newald Begrüßung



6:05 - 6:10 Chris Calaycay Vikings Football – Kick Off



6:10 - 6:30 Martin Weiss Österr. Botschafter in den USA, live aus Washington, Michael Friedl Österr. Wirtschaftsdelegierter in den USA, live aus New York



6:30 - 7:00 Michael Meyer WU Wien, Stefan Proksch Trialogis, Volker Glas Cerha Hempel Rechtsanwälte, Christian Horak Ernst & Young, Andreas Salcher Bildungsexperte



7:05 - 7:30 Stephan Grafenhorst Greiner AG, Gerald Reischl AT&S, Martin Winkler Oracle Austria GmbH, Harald Holzer Kathrein Bank, live aus Florida



7:30 - 8:00 Laszlo Niklos Coca-Cola Company, Herbert Bauer Coca-Cola Hellenic, Nicolas Piza Mc Donalds, Fabian Helm Weingut Leo Hillinger, Matthias Winkler Hotel Sacher



8:05 - 8:30 Michaela Reitterer Österreichische Hoteliervereinigung, Peter Dobcak Wirtschaftskammer Wien, Ludwig Richard Dr. Richard Verkehrsbetriebe



8:30 - 9:00 Barbara Teiber Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, Markus Beyrer Business Europe, Jürgen Roth Wirtschaftskammer Österreich



9:00 -9:30 Roland Teichmann Österreichisches Filminstitut, Wolfgang Bergmann Belvedere, Daniel Serafin Viennese Opera Ball New York, Sabine Haag Kunsthistorisches Museum Wien, Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra



9:30 – 10:00 Gernot Uhlir Sporthilfe, Herwig Straka e|motion Management,

Oliver Polzer ORF-Sport, Philip Newald Österr. Sportwetten / Tipp3



Zuschaltung: Reinhard Heinisch USA-Experte Universität Salzburg

