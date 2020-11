Terror in Wien – weitere ORF-Programmänderungen

Von 4. bis 6. November; aktualisierter Ablauf für heute, 3. November

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen Ereignisse und der von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen dreitägigen Staatstrauer ändert der ORF auch in den nächsten Tagen sein Programm:

Das TV-Programm für Mittwoch, 4., und Donnerstag, 5. November 2020

ORF 1 adaptiert vormittags und nachmittags das Serienprogramm. Die „Seitenblicke“ in ORF 2 entfallen, ein religiöses Ersatzprogramm folgt. „Studio 2 Extra“ informiert jeweils um 16.00 Uhr über aktuelle Entwicklungen. Tagsüber werden die US-Wahl-Live-Flächen aus dem Newsroom im Bedarfsfall für die aktuelle Inlands-Berichterstattung genutzt, die geplante Info-Live-Strecke ab 20.15 Uhr zu den Wahlen in den USA wird beibehalten und dient ebenfalls bei Bedarf der Berichterstattung über aktuelle Entwicklungen über den Terroranschlag in Wien. Am Donnerstag zeigt ORF 2 um 20.15 Uhr „Universum: Big Bend – Amerikas wildeste Grenze“, „Die Rosenheim-Cops“ entfallen an diesem Tag.

Das ORF-1-Hauptabendprogramm für Mittwoch und Donnerstag wird gesondert bekannt gegeben.

Änderungen für Freitag, 6. November

„Vera“ entfällt, um 21.20 Uhr zeigt ORF 2 die „Universum History“-Dokumentation „Die Nacht des Terrors“ zum Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Die „ZIB 2“ beginnt um 22.10 Uhr in ORF 2, danach steht der am 2. November entfallene „kulturMontag“ auf dem Programm.

Aktualisierter Programmablauf für heute, Dienstag, 3. November 2020

Ab 16.00 Uhr informiert ein „Studio 2 Extra“ über die aktuellen Ereignisse. Ab 17.50 Uhr überträgt ORF 2 im Rahmen einer „ZIB Spezial“ den Gedenkgottesdienst mit Kardinal Schönborn live aus dem Wiener Stephansdom. Um 20.15 Uhr begrüßt Tarek Leitner zu einer 45-minütigen „ZIB Spezial“-Ausgabe und auch die „Report“-Ausgabe um 21.05 Uhr widmet sich dem Terror in Wien. Um 22.30 Uhr ist ein „Runder Tisch“ zum Thema „Radikalisierung und Terror – Lassen sich Anschläge verhindern?“ geplant.

ORF 1 passt das Programm großflächig an: Um 16.00 Uhr steht die aktuelle Sondersendung „Terroranschlag in Wien – Update und Hintergründe“ auf dem Programm. Im Hauptabend ermittelt die „Soko Donau“ in zwei Fällen – in „Die Ballade von Franz und Franzi“ und – aktuell – in „Der Geist der Maschine“. Die Sendungen „Willkommen Österreich“ und „DAVE“ entfallen, der Spielfilm „Kiss the Cook – So schmeckt das Leben!“ kommt um 22.00 Uhr ins Programm.

Seit 13.15 Uhr bringt „ORF III AKTUELL“ eine Live-Sondersendung mit Reiner Reitsamer und Ingrid Thurnher u. a. mit einem Einstieg in die Pressekonferenz des Innenministers (14.10 Uhr), gefolgt von der Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig um ca. 15.00 Uhr. Anschließend bittet Ani Gülgün-Mayr den Ministeriumssprecher des Bundesheeres Michael Bauer, Politikwissenschafterin und Autorin Petra Ramsauer sowie Soziologe Kenan Güngör im ORF RadioKulturhaus zum Gespräch. Für 18.00 Uhr ist eine weitere Gesprächsrunde mit u. a. Theologe und Psychotherapeut Arnold Mettnitzer, Schauspieler Martin Niedermair und ebenfalls Kenan Güngör geplant. Nach einer neuen Ausgabe des ORF-III-Seelsorgeformats „Miteinander – Füreinander“ (19.00 Uhr) mit Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser sendet ORF III ab 20.15 Uhr Dokumentationen, die sich mit dem Terror in Europa aus zeitgeschichtlicher Perspektive beschäftigen. Zu sehen ist u. a. eine die neue ORF-III-Eigenproduktion „Terror im Namen des Islam – Zwei blutige Jahrzehnte in Europa“ (20.15 Uhr) von Otto Schwarz, Rainer Keplinger und Theresa Pfahler. Das Programm wird laufend aktualisiert.

Weitere Änderungen für heute und auch die kommenden Tage werden umgehend kommuniziert und sind auch auf presse.ORF.at sowie über den Twitter-Channel des ORF abrufbar. Der ORF TELETEXT bietet ab Seite 334 einen Überblick über den aktuellen Programmablauf.

