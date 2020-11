Anschlag in Wien: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger „mit Gedanken bei den Opfern“

Beate Meinl-Reisinger: „Die Republik verneigt sich vor ihnen und steht aufrecht gegen alle, die unsere Gesellschaft und unsere Art zu leben angreifen.“

Wien (OTS) - Tief erschüttert zeigt sich die Klobobfrau der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, über den Anschlag gestern Abend in Wien. „Wir sind heute mit unseren Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen und Freunden. Die Republik verneigt sich vor ihnen und steht aufrecht gegen alle, die unsere Gesellschaft und unsere Art zu leben angreifen.“



Die NEOS-Obfrau stellt per Aussendung auch klar, dass die Behörden die volle Unterstützung der NEOS bei der Aufarbeitung des Anschlages haben. Wenn alle Fakten bekannt sind, sei die Politik gefordert, entsprechende Schlüsse zu ziehen: „Jetzt ist die Zeit für rasche, umfassende und lückenlose Ermittlungen. Volle Unterstützung für die Beamtinnen und Beamten in ihrer Arbeit. Wenn ein klares Bild vorliegt, ist es die Verantwortung der Politik, Lehren zu ziehen und Schritte zu setzen. Mit Besonnenheit und aller Konsequenz. Unser gemeinsames Ziel über die Parteigrenzen hinweg muss der Kampf für unsere freie Gesellschaft sein.“

