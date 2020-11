SP-Klubchef Taucher: Wien steht zusammen gegen Terror, Hass und Gewalt!

Wien (OTS/SPW-K) - Am Tag nach dem Terroranschlag in Wien herrscht leider Klarheit, dass vier Menschen getötet und 15 weitere teilweise schwer verletzt wurden. Der Vorsitzende des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Gemeinderat Josef Taucher zeigt sich betroffen: "Es ist für mich immer noch unvorstellbar, dass so etwas in unserer Stadt passiert. Dieser Terrorakt ist ein Anschlag auf die Demokratie, auf das friedliche Miteinander, auf unser Lebensgefühl und unsere Freiheit. Hass, Gewalt und Terror haben keinen Platz in unserer Gesellschaft! Wir müssen in diesen schweren Stunden zusammenhalten und dürfen uns nicht spalten lassen. Wien wird weiter die Hauptstadt des sozialen Zusammenhalts und des Miteinanders bleiben. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer, bei den Verletzten und bei allen Einsatzkräften, die seit Stunden für uns und die Menschen in dieser Stadt arbeiten."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Johannes Hintermaier, M.A.

Kommunikation

+43 1 4000 81929

johannes.hintermaier @ spw.at