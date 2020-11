Bekundung der Solidarität

Wien (OTS) - Wir sind zutiefst schockiert über den verurteilbaren terroristischen Akt des Hasses und der Intoleranz, der gestern Abend in Wiener Innenstadt stattgefunden hat. Als Bischof der Armenischen Kirche von Österreich möchte ich allen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Unsere Gebete sind in dieser traurigen Zeit bei den Opfern und ihren Familien.



Terrorismus und fanatische Denkweisen kennen keine Grenzen. Sie gefährden stets unsere Gesellschaften und Werte, sowie unser Recht auf ein friedliches Leben. Leider sind die Armenier von Berg-Karabach derzeit jeden Tag einer solchen Bedrohung ausgesetzt. Wir müssen unsere Anstrengungen vereinen, um gegen dieses Unglück anzukämpfen.



In dieser schwierigen Zeit schließt sich die Armenisch-apostolische Gemeinde Österreichs sowie das armenische Volk auf der ganzen Welt durch gebeterfüllte Entschlossenheit und Sympathie mit dem befreundeten österreichischen Volk solidarisch an. Wir stehen entschlossen bei der Verteidigung der gemeinsamen Werte von Frieden und Freiheit zusammen.



"Selig sind die Friedensstifter; denn sie werden Gottes Kinder heißen." (Mat. 5: 9)



Im Gebet verbunden und mit Gottes Segen



Ihr



Bischof Tiran Petrosyan +

Patriarchaldelegat der Armenisch-apostolischen Kirche für

Mitteleuropa und Skandinavien

