ORF III am Mittwoch: „ORF III AKTUELL“ zu Terroranschlag in Wien und US-Wahl

Außerdem: „Heimat Österreich“-Premiere „Auf den Gipfeln des Pinzgau“, „Land der Berge“-Tripel

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information berichtet am Mittwoch, dem 4. November 2020, ab 9.30 Uhr in „ORF III AKTUELL“ umfassend über die jüngsten Ereignisse rund um den Terroranschlag in Wien. Weiters analysiert ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer gemeinsam mit Politikbeobachter/innen den Ausgang der US-Wahl.

Für seelischen Beistand und Zuspruch sorgt im Vorabend wieder eine neue Ausgabe von „Miteinander – Füreinander“ (20.10 Uhr).

Im Hauptabend präsentiert ORF III die „Heimat Österreich“-Premiere „Auf den Gipfeln des Pinzgau“ (20.15 Uhr). Der Film von Alfred Ninaus und Fritz Aigner zeigt die eindrucksvolle Alpenkulisse in Salzburg, die auch Heimat einer lebendigen Bergbauernkultur ist. Anschließend folgen drei „Land der Berge“-Dokumentationen, in denen die imposantesten Gipfel der Schweiz und Vorarlbergs im Mittelpunkt stehen. Den Anfang macht „Die imposante Schweiz – Vom Matterhorn zum Genfersee“ (21.05 Uhr), gefolgt von „Der Piz Buin – Das Wahrzeichen Vorarlbergs“ (21.55 Uhr) und „Eiger, Mönch & Jungfrau: Die erhabene Seite der Schweiz“ (22.25 Uhr). Danach zeigt ORF III die „Heimat Österreich“-Produktion „Der Geschmack der steirischen Toskana“ (23.15 Uhr), gefolgt von Folge eins des Dokufünfteilers „Toxische Trends“:

„Superkeime“ (0.00 Uhr).

