Papst fordert nach Anschlag in Wien: "Schluss mit der Gewalt"

Franziskus bekundet "Trauer und Bestürzung" und sichert Opfern und ihren Familien sein Gebet zu

Vatikanstadt (KAP) - Papst Franziskus hat "Trauer und Bestürzung" über den Terroranschlag in Wien bekundet sowie den Opfern und ihren Familien sein Gebet zugesichert. "Schluss mit der Gewalt!", hieß es in einem am Dienstag verbreiteten Tweet des Vatikan. Franziskus appellierte an alle, gemeinsam Frieden und Brüderlichkeit aufzubauen. "Nur Liebe löscht den Hass aus", so der Papst.

