Volkshilfe Präsident Ewald Sacher: Gewalt und Terror dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben

Wien (OTS) - "Einsatz für Toleranz und Solidarität, Ablehnung von Gewalt und Terror sind Grundwerte, denen sich die Volkshilfe Österreich seit ihrer Gründung verpflichtet fühlt. Diese entsetzlichen Attentate erschüttern uns alle zutiefst", führt Prof. Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich, angesichts der gestrigen Ereignisse in Wien aus. "Als Organisation, die im Bemühen um eine demokratische, offene Gesellschaft und friedliches Miteinander, mehr Gerechtigkeit, mehr Menschlichkeit seit mehr als 70 Jahren unermüdlich wirkt, sind wir von den Ereignissen zutiefst betroffen", so Präsident Ewald Sacher weiter. "Jeder religiöse Fundamentalismus und politische Extremismus mit seinen zerstörischen Auswirkungen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben und ist entschieden zu verurteilen. Dafür müssen wir uns einsetzen, indem wir für eine tolerante, solidarisch, soziale und gewaltfreie Gesellschaft als höchstes Gut eintreten. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

