SPÖ-Bundesratsfraktion: Unser Dank gilt allen Einsatzkräften!

Sozialdemokratische VertreterInnen der Länderkammer danken am Rande der Ausschussberatungen den Einsatzkräften, für ihren übermenschlichen Einsatz

Wien (OTS/SK) - „Es ist eine Situation, die man nicht fassen kann, sie macht uns sprachlos. Es gibt keine Worte für diese schreckliche Tat“, so Korinna Schumann, Fraktionsvorsitzende der SPÖ im Bundesrat. Am Rande der heute stattfindenden Ausschussberatungen, die in Vorbereitung auf die übermorgen avisierte Plenarsitzungen in Aussicht genommen sind, betont sie namens der SPÖ Bundesratsfraktion die große Betroffenheit, die bei den Ländervertretern herrscht. „Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien und wünschen ihnen in dieser schweren Situation viel Kraft“, erklärt die Fraktionsvorsitzende. ****

Es gelte jetzt als Gesellschaft zusammen zu stehen und dem Terror nicht zu weichen. „Diese feigen Anschläge auf unsere Gesellschaft werden wir uns nicht gefallen lassen. Wien ist eine starke Stadt, eine Stadt des Zusammenhalts – das kann und wird diese unfassbare Tat nicht ändern“, so Schumann.

Abschließend betont Schumann im Namen der gesamten sozialdemokratischen Bundesratsfraktion: „Wir haben gestern Abend und heute Nacht gesehen, wie sich die Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und vielen, vielen anderen Stellen, heldenhaft vor uns alle gestellt und uns geschützt haben. Dafür verdient jede und jeder einzelne von ihnen unsere tiefste Dankbarkeit und Anerkennung.“ (Schluss) up/mp/mkk/sr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at