Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Es wurde beschlossen, dass das Festival „SZENE Waldviertel“ nach Verlegung der Spielzeit von Juni in die Herbstmonate eine Förderung von bis zu 271.000 Euro erhält.

Weiters wurde die Bereitstellung von zusätzlichen Landesmitteln in der Höhe von 3.700.000 Euro für das Jahr 2020 zur Finanzierung von Projektmaßnahmen gemäß der Sonderrichtlinie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus: „LE-Projektförderungen“ und „Technische Hilfe“ im Rahmen des Österreichischen Programms für Ländliche Entwicklung 2014-2020 genehmigt.

Der Neubau des gemeindeübergreifend genutzten Wertstoffzentrums (WSZ) Sieghartskirchen in Sieghartskirchen wird mit max. 105.850 Euro gefördert.

Der Neubau des gemeindeübergreifend genutzten Wertstoffzentrums (WSZ) Fladnitztal in Obritzberg-Rust wird mit max. 108.340 Euro gefördert.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen des Vereins Trainingszentrums für Jugendschilauf in Waidhofen an der Ybbs als Zentrumsbetreiber wurde für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport ein Beitrag des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. September 2020 bis 31. August 2021 in Höhe von 130.000 Euro genehmigt.

Ebenso wurde zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in der Sportart Fußball eine Förderung des Landes Niederösterreich für den Zeitraum 1. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2020 in der Höhe von 400.000 Euro genehmigt.

Das Projekt „Befestigung von drei landwirtschaftlichen Güterwegen für Radrouten in der Marktgemeinde Auersthal“ wird im Ausmaß von 60 Prozent, d. s. 149.078,78 Euro, gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse