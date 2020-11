Az W vorübergehend bis Ende November geschlossen

Das Az W online besuchen

Wien (OTS) - Auch das Architekturzentrum Wien muss aufgrund der aktuellen Covid-Maßnahmen vorerst bis Ende November 2020 für das Publikum schließen. Die Bibliothek bleibt mit eingeschränktem Betrieb geöffnet.



Angesichts der mehrfachen Krisensituation von Covid-19 und Terror schmerzt es uns besonders, das Museum als Ort des öffentlichen und kulturellen Lebens momentan nicht offen halten zu können. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten den Opfern und Angehörigen.



Die Ausstellung „Boden für Alle“ wird voraussichtlich mit Anfang Dezember eröffnen können. Über das exakte Eröffnungsdatum werden wir Sie so bald wie möglich informieren! Die Veranstaltungen „Gunther Wawrik“ am 11.11. sowie der Archikids-Workshop „Pop-up Stadt“ am 14.11. können leider nicht stattfinden.



Wir freuen uns, wenn Sie in dieser Zeit das Az W auf unseren digitalen Kanälen besuchen!



Az W-Media Channel

Auf unserem Media Channel können Sie spannende Veranstaltungen, Interviews mit internationalen Architekt*innen sowie legendäre Ausstellungen online erleben!



Az W-Sammlung

Hier können Sie die Highlights unserer umfangreichen Sammlung besuchen!



Auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Instagram und Twitter starten wir unsere neue Serie #ArchitektInnenReisen und informieren Sie laufend über die aktuellsten Ereignisse des Az W!

