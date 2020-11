Terroreinsatz am 03.11.2020 - Dank und höchste Anerkennung für die eingesetzten Polizeikräfte!

Wien (OTS) - Werner Herbert, Bundesvorsitzender der AUF und Mitglied des Zentralausschusses für die Bediensteten des Öffentlichen Sicherheitswesens beim BM.I, bedankt sich bei den eingesetzten Polizeikräften, die beim Terroreinsatz am 03.11.2020 durch ihr mutiges und beherztes Einschreiten wohl Schlimmeres verhindert haben.



"Auch wenn die aktuellen Ereignisse abscheulich und entsetzlich waren - durch euren mutigen und selbstlosen Einsatz habt Ihr einmal mehr bewiesen, dass sich die Bevölkerung auch in gefährlichen und dramatischen Einsatzlagen auf die Wiener Polizei verlassen kann", so Herbert und hält abschließend fest: "Danke für euren heldenhaften Einsatz zur Bekämpfung des islamistischen Terrors in der vergangenen Nacht!"





