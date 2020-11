Anschlag in Wien: Handelsverband tief betroffen. Besonderer Dank gilt allen Einsatzkräften.

Appell an heimische Konsumenten, erforderlichen Wegen des täglichen Lebens heute besonders achtsam nachzugehen.

Wien (OTS) - Der Handelsverband zeigt sich angesichts des gestrigen Terroranschlags in der Wiener Innenstadt tief betroffen und schockiert. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen, denen wir unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Der Handelsverband dankt allen Einsatzkräften und den Behörden für ihren unermüdlichen Einsatz, um die Wiener Innenstadt für die Bevölkerung wieder sicher zu machen", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme.

Wir bitten die Konsumenten auch um Verständnis dafür, dass zahlreiche Händler in der Innenstadt sowie einige Wiener Einkaufszentren heute geschlossen halten. Die Sicherheit der Bevölkerung steht für uns stets an oberster Stelle. Daher ersuchen wir, den erforderlichen Wegen des täglichen Lebens heute besonders achtsam nachzugehen, Auffälligkeiten umgehend dem Notruf zu melden und etwaige Videos, die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen, an upload.bmi.gv.at zu senden.

