AK-Kärnten Präsident Goach verurteilt Anschlag: Wir stehen an der Seite von Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit

Klagenfurt (OTS) - „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien, unser Dank gilt allen Einsatzkräften, die im Einsatz sind und waren, um Menschen zu retten, zu schützen und nun den oder die Verantwortlichen für den Anschlag zu finden,“ betonte am Dienstag Kärntens AK-Präsident Günther Goach, tief erschüttert von den Informationen die seit dem gestrigen Abend vom Terroranschlag in der Wiener Innenstadt bekannt sind.

Am Morgen nach den schrecklichen Ereignissen sagte der AK-Präsident: „Gewalt und Terror haben in Österreich keinen Platz und werden niemals die moralische Grundeinstellung unserer Nation, das Bekenntnis zu Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit, brechen. Die Arbeiterkammer steht Seite an Seite mit jenen, die für unseren Rechtsstaat und zu unserer Verfassung stehen. Kein Blatt Papier passt zwischen uns und jene, die ein freies und sicheres Österreich schaffen, erhalten und gestalten.“

„Dies war die Tat von einigen Wenigen. Sie haben den Anschlag alleine, voll und ganz zu verantworten,“ appellierte Goach, keine falschen Vorverurteilungen zu ziehen.

Die Arbeiterkammer Kärnten hisste im Zeichen der Verbundenheit mit Wien und der Republik die schwarze Fahne.





