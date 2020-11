Grüne OÖ: Kaineder: Wir werden unsere offene, liberale Demokratie mit allen gebotenen Mitteln verteidigen

Unsere Gedanken sind in den diesen Stunden bei den Opfern und deren Angehörigen, größter Dank den medizinischen MitarbeiterInnen, den Einsatz- und Sicherheitskräften

Linz (OTS) - „Dieser unfassbare Terrorakt erschüttert uns zutiefst. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Opfern, ihren Familien und den medizinischen MitarbeiterInnen, die sich in den Krankenhäuser um die Versorgung der Opfer kümmern. Größter Dank gilt auch den Einsatz- und Sicherheitskräften, die in dieser Ausnahmesituation Großartiges leisten“, reagiert der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder auf die dramatischen Ereignisse der heutigen Nacht.

Kaineder: „Dieser Terroranschlag zeigt, wie verletzlich unsere offene Gesellschaft ist. Terroristen wollen, dass Angst, Zwietracht und Hass unseren Alltag bestimmen. Aber das werden wir nicht zulassen. Wir werden unsere offene, liberale Demokratie mit allen gebotenen Mitteln verteidigen, als Gesellschaft zusammenstehen und eine Spaltung nicht zulassen“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at