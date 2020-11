VHS muss Präsenzbetrieb aufgrund der Corona-Regelungen einstellen

Graz (OTS) - Aufgrund der neuen Corona-Verordnung zum Schutz der Gesundheit müssen die VHS-Kurse steiermarkweit ab sofort bis auf Weiteres eingestellt werden. Für bestimmte Kurse wird es ein Onlineangebot geben.

Die Präsenzkurse der Volkshochschule können aufgrund der derzeitigen Situation vorläufig leider nicht mehr stattfinden und müssen bis auf Weiteres verschoben werden. Einige Kurse können aber online weitergeführt werden. Diesbezügliche Information erhalten die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer demnächst von ihrer VHS-Zweigstelle. Zudem gibt es ab sofort neue Onlinekurse im VHS-Programm – abrufbar unter www.vhsstmk.at/online-kurse

"Wir sind aber natürlich telefonisch erreichbar", so die beiden VHS-Geschäftsführer Christine Sudy und Martin Bauer. Bei Fragen können sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer weiterhin direkt an ihre VHS-Zweigstelle vor Ort oder an 05/7799-5000 wenden.

Alle Informationen finden Sie unter www.akstmk.at/presse





