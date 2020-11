CLTPLUS-Produktion startet am neuen Standort

Die THEURL Unternehmensgruppe setzt mit der Eröffnung des neuen Standorts in Steinfeld ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft.

Assling (OTS) - 2.000 Einfamilienhäuser könnte man mit der Menge CLTPLUS bauen, die im neuen Werk von THEURL Austrian Premium Timber pro Jahr produziert wird. Seit dem Sommer 2020 läuft am neuen Standort in Steinfeld das hochwertige Baumaterial vom Band – rund 100.000 m³ Brettsperrholz pro Jahr. In der Region wurden damit 70 neue Arbeitsplätze geschaffen – Tendenz steigend. Der neue Standort ist eine Investition in die Zukunft: 50 Millionen Euro nahm die Geschäftsführung für den Bau in die Hand, um eine Brettsperrholzproduktion mit neuester Technik und leistungsfähigen Maschinen an den Start zu bringen. Damit bereitet die Unternehmensleitung den Weg in die Zukunft des Unternehmens. Auch die nächste Familiengeneration, die immerhin vierte in der Geschichte des Unternehmens, hat sich in die Entwicklung des neuen Standorts bereits intensiv eingebracht.

Bürogebäude als Showroom

Eine Baustelle gibt es auf dem fast 12,5 ha großen Areal aber derzeit noch: Das neue Bürogebäude befindet sich noch im Bau und wird zum Jahresende bezogen. Das Besondere an dem Gebäude: Der Bau wird mit CLTPLUS realisiert, das direkt im Werk nebenan vorgefertigt wird. Künftig wird es dann nicht nur als Büro, sondern auch als Anschauungsobjekt für eine nachhaltige Bauweise mit Holzbauprodukten dienen.

Trend zur Vorfertigung

Mit dem neuen Produkt CLTPLUS erweitert THEURL sein Sortiment um ein innovatives und zukunftsfähiges Produkt. Die Massivholzplatten bestehen aus mehreren gekreuzten, miteinander verleimten Brettlagen. Daraus ergibt sich eine hohe Formstabilität mit sehr guten Festigkeitseigenschaften. Durch die massive Ausführung sind Ausschnitte für Türen oder Fenster flexibel platzierbar und können bereits im Werk realisiert werden. So kommt das Element fix fertig auf die Baustelle. „ Wir befinden uns in einer guten Ausgangslage für die Einführung des neuen Produkts. In den letzten Jahren gab es enorme Forschungstätigkeiten und Weiterentwicklungen von Holzbauprodukten. Der Trend zur Vorfertigung ist unübersehbar. In CLTPLUS sehen wir das Holzbauprodukt der Zukunft. Getreu unserer Unternehmensstrategie möchten wir es unseren Kunden als Systemkombination von BSH, CLTPLUS und Abbundleistung anbieten. Ergänzend dazu liefern wir unser Schnittholz- und Hobelwarensortiment “, zeigt Stefan Theurl die Möglichkeiten des umfassenden Sortiments auf.



Über THEURL Austrian Premium Timber

Das Familienunternehmen THEURL mit Sitz in Assling (Tirol) und Steinfeld (Kärnten) wird bereits in dritter Generation geführt und blickt auf über 88 Jahre Holzverarbeitungskompetenz zurück. Mit über 300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 100 Mio. Euro für 2020 ist die Unternehmensgruppe THEURL heute ein erfolgreicher Teilnehmer am europäischen Markt. Das Unternehmen ist bekannt für seine breite Palette an Schnittholz-, Hobelware- und Massivholzbauprodukten wie Brettschichtholz und CLTPLUS (Brettsperrholz) in höchster Qualität. Im eigenen CNC-Abbundservicezentrum werden montagefertige Bausätze hergestellt. Die Unternehmerfamilie folgt der Vision, jeden Teil des Stammes zu einem hochwertigen Holzprodukt zu veredeln.

