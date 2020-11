Tiefes Mitgefühl mit den Opfern der verbrecherischen Anschläge

ÖBR steht für den Schutz unserer freien Gesellschaft

Wien (OTS) - Gestern Abend war Wien das Ziel von verbrecherischen Anschlägen gegen die Prinzipien unserer freien Gesellschaft. Als Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft möchte ich mein tiefes Mitgefühl mit den Opfern und deren Angehörigen übermitteln und große Dankbarkeit den Sicherheitskräften und dem gesamten Gesundheitspersonal gegenüber ausdrücken, welches hier einen großartigen Einsatz leistet.

Wir alle sind nun gefordert, uns für den Erhalt und Schutz dieser freien Gesellschaft mit Entschlossenheit und geschickten Methoden einzusetzen. Das ist alles andere als eine einfache Aufgabe, aber wir finden, wenn wir uns bemühen, die richtigen Werkzeuge dafür. Dazu gibt es viele Quellen und wir sollten uns aus ihnen stärken. Weisheit und Mitgefühl sind die Maxime der Buddhalehre, aber in diesem Zusammenhang finden wir auch im säkularen Bereich wichtige Methoden. Ich möchte hier nur auf Karl Poppers Werk über „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ verweisen, sowie auf Michael Schmidt-Salomons Buch, „Die Grenzen der Toleranz“.

Das Projekt des „Campus der Religionen“ in Wien ist gerade in diesem Zusammenhang ein wichtiges Zeichen. Alle Teile unserer Gesellschaft sind von solchen Anschlägen direkt betroffen und daher ist es auch nötig, gemeinsam dagegen aufzutreten. Dialog und Zusammenarbeit steht an oberster Stelle.

