AVISO: Nehammer informiert über aktuelle Lage zu Anschlag in Wien

Dienstag, 03. November 2020, 06:00 Uhr, Medientreffpunkt BMI, Eingang Herrengasse

Wien (OTS) - Innenminister Karl Nehammer, der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, sowie der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, informieren über die aktuellen Entwicklungen zum Anschlag in Wien beim Medientreffpunkt im Innenministerium, Eingang Herrengasse. Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich ab 05:15 Uhr an der Absperrung beim Schottenring einfinden und werden dann ins Innenministerium in der Herrengasse geleitet.

Bei einer Änderung der polizeilichen Lage werden Informationen über das Medienzentrum des Innenministeriums verlautbart.

Zeit: 03. November 2020, 06:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Inneres

Medientreffpunkt, Festsaal

1010 Wien, Herrengasse 7





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/5 - Öffentlichkeitsarbeit

Pressestelle

+43 (0) 1-531 26 - 24 88

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at